https://ria.ru/20230628/uspekhi-1880942221.html
Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края
Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края - РИА Новости, 28.06.2023
Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве региона. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:38
2023-06-28T16:38
2023-06-28T16:38
алтайский край
алтайский край
виктор томенко
дмитрий патрушев
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БАРНАУЛ, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве региона. "Обсудил развитие агропромышленного комплекса в нашем крае с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который приехал на День сибирского поля. Динамика у нас хорошая, рентабельность сельхозорганизаций — стабильно значительно выше среднероссийского уровня. С Минсельхозом РФ работаем в плотном рабочем контакте по всем вопросам", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Глава края отметил, что Алтай - ключевой аграрный регион страны, который кормит всю Сибирь и Россию. "В этом году объем поддержки АПК сохранился на уровне 2022 года — 2,8 миллиарда рублей. Для нас очень важно, что наши аграрии получают все меры поддержки в срок", - уточнил глава региона. Томенко обсудил с главой Минсельхоза РФ и улучшение уровня жизни в наших селах. "Уже не раз говорил про алтайский сельский стандарт, к которому мы подтягиваем все наши населенные пункты, создавая рабочие места, занимаясь строительством и ремонтом дорог, больниц, садиков, школ. Расходы большие, поэтому мы заявляемся на получение федеральной поддержки. В этом году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" нашему краю выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, обсудили с Дмитрием Николаевичем участие Алтая в федеральной программе по развитию опорных населенных пунктов страны — сельских агломераций. Готовим документы для участие в этой программе", - написал глава региона.
https://ria.ru/20230525/remont-1874079942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алтайский край, виктор томенко, дмитрий патрушев
Алтайский край, Алтайский край, Виктор Томенко, Дмитрий Патрушев
БАРНАУЛ, 28 июн - РИА Новости.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал
министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве региона.
"Обсудил развитие агропромышленного комплекса в нашем крае с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который приехал на День сибирского поля. Динамика у нас хорошая, рентабельность сельхозорганизаций — стабильно значительно выше среднероссийского уровня. С Минсельхозом
РФ работаем в плотном рабочем контакте по всем вопросам", - написал Томенко в своём телеграм-канале.
Глава края отметил, что Алтай - ключевой аграрный регион страны, который кормит всю Сибирь и Россию.
"В этом году объем поддержки АПК сохранился на уровне 2022 года — 2,8 миллиарда рублей. Для нас очень важно, что наши аграрии получают все меры поддержки в срок", - уточнил глава региона.
На капремонт алтайских школ выделили около 7,5 миллиарда рублей за пять лет
Томенко обсудил с главой Минсельхоза РФ и улучшение уровня жизни в наших селах.
"Уже не раз говорил про алтайский сельский стандарт, к которому мы подтягиваем все наши населенные пункты, создавая рабочие места, занимаясь строительством и ремонтом дорог, больниц, садиков, школ. Расходы большие, поэтому мы заявляемся на получение федеральной поддержки. В этом году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" нашему краю выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, обсудили с Дмитрием Николаевичем участие Алтая в федеральной программе по развитию опорных населенных пунктов страны — сельских агломераций. Готовим документы для участие в этой программе", - написал глава региона.