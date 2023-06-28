https://ria.ru/20230628/uspekhi-1880942221.html

Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края

Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края - РИА Новости, 28.06.2023

Томенко рассказал Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве региона. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:38

2023-06-28T16:38

2023-06-28T16:38

алтайский край

алтайский край

виктор томенко

дмитрий патрушев

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БАРНАУЛ, 28 июн - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал министру сельского хозяйства РФ Дмитрию Патрушеву об успехах в сельском хозяйстве региона. "Обсудил развитие агропромышленного комплекса в нашем крае с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, который приехал на День сибирского поля. Динамика у нас хорошая, рентабельность сельхозорганизаций — стабильно значительно выше среднероссийского уровня. С Минсельхозом РФ работаем в плотном рабочем контакте по всем вопросам", - написал Томенко в своём телеграм-канале. Глава края отметил, что Алтай - ключевой аграрный регион страны, который кормит всю Сибирь и Россию. "В этом году объем поддержки АПК сохранился на уровне 2022 года — 2,8 миллиарда рублей. Для нас очень важно, что наши аграрии получают все меры поддержки в срок", - уточнил глава региона. Томенко обсудил с главой Минсельхоза РФ и улучшение уровня жизни в наших селах. "Уже не раз говорил про алтайский сельский стандарт, к которому мы подтягиваем все наши населенные пункты, создавая рабочие места, занимаясь строительством и ремонтом дорог, больниц, садиков, школ. Расходы большие, поэтому мы заявляемся на получение федеральной поддержки. В этом году в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" нашему краю выделено 350 миллионов рублей на развитие инфраструктуры. Кроме того, обсудили с Дмитрием Николаевичем участие Алтая в федеральной программе по развитию опорных населенных пунктов страны — сельских агломераций. Готовим документы для участие в этой программе", - написал глава региона.

https://ria.ru/20230525/remont-1874079942.html

алтайский край

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

алтайский край, виктор томенко, дмитрий патрушев