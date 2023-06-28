Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине
Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине при желании Киева
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он (Лукашенко - ред.) мог бы внести весомый вклад в достижении мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим, который этого на деле не хочет", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что лидер Белоруссии - "выдающийся государственный деятель, умелый политик и дипломат. Человек, способный оперативно решать самые сложные проблемы и нетривиальные задачи".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.