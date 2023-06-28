https://ria.ru/20230628/ukraina-1880951827.html

Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине

Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2023

Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:26

2023-06-28T17:26

2023-06-28T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

россия

белоруссия

украина

мария захарова

александр лукашенко

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Он (Лукашенко - ред.) мог бы внести весомый вклад в достижении мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим, который этого на деле не хочет", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что лидер Белоруссии - "выдающийся государственный деятель, умелый политик и дипломат. Человек, способный оперативно решать самые сложные проблемы и нетривиальные задачи". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html

https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878013739.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, белоруссия, украина, мария захарова, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр