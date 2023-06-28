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Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:26 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880951827.html
Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине
Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:26
2023-06-28T17:26
специальная военная операция на украине
в мире
россия
белоруссия
украина
мария захарова
александр лукашенко
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Он (Лукашенко - ред.) мог бы внести весомый вклад в достижении мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим, который этого на деле не хочет", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что лидер Белоруссии - "выдающийся государственный деятель, умелый политик и дипломат. Человек, способный оперативно решать самые сложные проблемы и нетривиальные задачи". В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880325992.html
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в мире, россия, белоруссия, украина, мария захарова, александр лукашенко, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Белоруссия, Украина, Мария Захарова, Александр Лукашенко, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине

Захарова считает, что Лукашенко мог бы помочь достичь мира на Украине при желании Киева

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы внести весомый вклад в достижение мирных договоренностей по Украине, если бы этого хотел Киев, заявила в среду официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Он (Лукашенко - ред.) мог бы внести весомый вклад в достижении мирных договоренностей, но если бы этого хотел киевский режим, который этого на деле не хочет", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что лидер Белоруссии - "выдающийся государственный деятель, умелый политик и дипломат. Человек, способный оперативно решать самые сложные проблемы и нетривиальные задачи".
Флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
В СНБО Украины допустили участие Лукашенко в переговорах с Россией
25 июня, 14:54
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Лукашенко заявил, что Зеленского ждет судьба Горбачева
14 июня, 12:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияБелоруссияУкраинаМария ЗахароваАлександр ЛукашенкоМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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