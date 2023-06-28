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Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880946342.html
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха - РИА Новости, 28.06.2023
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха
Украинские силы вскоре получат все необходимое для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США, а мятеж главы группы "Вагнер" Евгения... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:03
2023-06-28T17:03
специальная военная операция на украине
сша
энтони блинкен
в мире
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Украинские силы вскоре получат все необходимое для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США, а мятеж главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина создал для этого дополнительные возможности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины. По словам Блинкена, украинская наступательная операция находится на ранней стадии и в ней пока не задействованы основные силы Киева. "Нет никаких сомнений в том, что продвижение дается с трудом, поскольку у русских были месяцы и месяцы на организацию обороны. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине. У них есть все, чтобы добиться успеха", - сказал Блинкен в интервью телеканалу MSNBC. Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщали в ведомстве. Блинкен предположил, что на руку украинцам могут сыграть то, что Москва отвлечена на "внутренние противоречия", а также то, что сил "Вагнера" больше нет на линии фронта. Блинкен признал, что они были "эффективны". "Так что я думаю, что тут есть некоторые возможности", - сказал госсекретарь США. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230628/nadezhda-1880888213.html
https://ria.ru/20230627/svo-1880561057.html
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сша, энтони блинкен, в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, Энтони Блинкен, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Блинкен утверждает, что новая помощь Вашингтона даст ВСУ все для успеха

Блинкен утверждает, что США скоро дадут Украине все, что нужно для успеха в наступлении

© AP Photo / Leah MillisГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Leah Millis
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Украинские силы вскоре получат все необходимое для успеха в наступлении после выделения новой военной помощи США, а мятеж главы группы "Вагнер" Евгения Пригожина создал для этого дополнительные возможности, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Во вторник президент РФ Владимир Путин сообщил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю - 41 танк и 102 бронемашины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Уже поздно". В США раскрыли последнюю надежду Зеленского
Вчера, 13:36
По словам Блинкена, украинская наступательная операция находится на ранней стадии и в ней пока не задействованы основные силы Киева.
"Нет никаких сомнений в том, что продвижение дается с трудом, поскольку у русских были месяцы и месяцы на организацию обороны. Но мы только вчера объявили о дополнительной помощи Украине. У них есть все, чтобы добиться успеха", - сказал Блинкен в интервью телеканалу MSNBC.
Во вторник Пентагон объявил о выделении США нового пакета военной помощи Украине на сумму до 500 миллионов долларов. В него войдут вооружения, "необходимые для поддержки контрнаступательных операций" Киева, "укрепления противовоздушной обороны" а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы, сообщали в ведомстве.
Блинкен предположил, что на руку украинцам могут сыграть то, что Москва отвлечена на "внутренние противоречия", а также то, что сил "Вагнера" больше нет на линии фронта. Блинкен признал, что они были "эффективны". "Так что я думаю, что тут есть некоторые возможности", - сказал госсекретарь США.
Ударные вертолеты Ка-52 на полевом аэродроме ВКС России в зоне проведения специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
"Россия сделала его еще сильнее". Кто сорвал военные планы Киева
27 июня, 08:00
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Мста-С на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
Шансов нет: Западу и Киеву не поможет уже ничего
22 июня, 16:38
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Запад поставил все на гражданскую войну в России
26 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАЭнтони БлинкенВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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