https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html

Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности

Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности

Владимир Зеленский заявил, что Киев со временем приумножит свой "моральный капитал", который уже насчитывает "тысячу лет" украинской государственности. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:46

2023-06-28T16:46

2023-06-28T16:46

украина

владимир зеленский

в мире

киев

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев со временем приумножит свой "моральный капитал", который уже насчитывает "тысячу лет" украинской государственности. "Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства. Наше лидерство уже влияет на глобальную расстановку сил", - сказал Зеленский, выступая в парламенте. По его словам, "будущая архитектура глобальной европейской безопасности невозможна без Украины" и Киев будет гарантом такой безопасности. Выступление транслировалось в эфире украинского парламентского телеканала "Рада". Отсыл Зеленского к "тысячелетней истории украинского государства", вероятно, подразумевает отождествление современной Украины с Киевской Русью - колыбелью не только украинского, но и русского и белорусского народов. Тысячу лет назад в Киеве правил князь Ярослав Мудрый (978-1054), при котором Древнерусское государство достигло наивысшего расцвета. В частности, при нем был составлен первый известный свод законов русского права, который вошел в историю как "Русская правда", а его государство стало одним из наиболее влиятельных в Европе. Кроме того, к киевскому периоду жизни Ярослава Мудрого относится возведение собора Святой Софии, который был заложен на месте победы над печенегами. В Русской православной церкви почитается как святой благоверный князь, день его памяти отмечается 20 февраля (4 марта) в високосные годы или 20 февраля (5 марта) - в невисокосные. В мае 2023 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным показал ему копию карты, составленной в середине XVII века во Франции. Зорькин обратил внимание на то, что Украина на ней не обозначена. Путин объяснил это тем, что до создания УССР "никакой Украины в истории человечества не было", а в годы Гражданской войны на этой территории существовали "всякие квазигосударственные образования".

https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html

https://ria.ru/20220728/rus-1805515750.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, владимир зеленский, в мире, киев