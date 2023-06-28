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Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности - РИА Новости, 28.06.2023
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16:46 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/ukraina-1880943367.html
Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности
Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности
Владимир Зеленский заявил, что Киев со временем приумножит свой "моральный капитал", который уже насчитывает "тысячу лет" украинской государственности. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:46
2023-06-28T16:46
украина
владимир зеленский
в мире
киев
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев со временем приумножит свой "моральный капитал", который уже насчитывает "тысячу лет" украинской государственности. "Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства. Наше лидерство уже влияет на глобальную расстановку сил", - сказал Зеленский, выступая в парламенте. По его словам, "будущая архитектура глобальной европейской безопасности невозможна без Украины" и Киев будет гарантом такой безопасности. Выступление транслировалось в эфире украинского парламентского телеканала "Рада". Отсыл Зеленского к "тысячелетней истории украинского государства", вероятно, подразумевает отождествление современной Украины с Киевской Русью - колыбелью не только украинского, но и русского и белорусского народов. Тысячу лет назад в Киеве правил князь Ярослав Мудрый (978-1054), при котором Древнерусское государство достигло наивысшего расцвета. В частности, при нем был составлен первый известный свод законов русского права, который вошел в историю как "Русская правда", а его государство стало одним из наиболее влиятельных в Европе. Кроме того, к киевскому периоду жизни Ярослава Мудрого относится возведение собора Святой Софии, который был заложен на месте победы над печенегами. В Русской православной церкви почитается как святой благоверный князь, день его памяти отмечается 20 февраля (4 марта) в високосные годы или 20 февраля (5 марта) - в невисокосные. В мае 2023 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным показал ему копию карты, составленной в середине XVII века во Франции. Зорькин обратил внимание на то, что Украина на ней не обозначена. Путин объяснил это тем, что до создания УССР "никакой Украины в истории человечества не было", а в годы Гражданской войны на этой территории существовали "всякие квазигосударственные образования".
https://ria.ru/20230412/politika-1864467760.html
https://ria.ru/20220728/rus-1805515750.html
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украина, владимир зеленский, в мире, киев
Украина, Владимир Зеленский, В мире, Киев
Зеленский заявил о тысячелетней украинской государственности

Зеленский: Украина со временем приумножит моральный капитал, в котором тысяча лет истории

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев со временем приумножит свой "моральный капитал", который уже насчитывает "тысячу лет" украинской государственности.
"Украина постепенно преумножит свой моральный капитал, который уже насчитывает тысячу лет истории украинского государства. Наше лидерство уже влияет на глобальную расстановку сил", - сказал Зеленский, выступая в парламенте. По его словам, "будущая архитектура глобальной европейской безопасности невозможна без Украины" и Киев будет гарантом такой безопасности. Выступление транслировалось в эфире украинского парламентского телеканала "Рада".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Европа без русских. Зеленский нашел способ избавиться от проблем
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Отсыл Зеленского к "тысячелетней истории украинского государства", вероятно, подразумевает отождествление современной Украины с Киевской Русью - колыбелью не только украинского, но и русского и белорусского народов. Тысячу лет назад в Киеве правил князь Ярослав Мудрый (978-1054), при котором Древнерусское государство достигло наивысшего расцвета. В частности, при нем был составлен первый известный свод законов русского права, который вошел в историю как "Русская правда", а его государство стало одним из наиболее влиятельных в Европе. Кроме того, к киевскому периоду жизни Ярослава Мудрого относится возведение собора Святой Софии, который был заложен на месте победы над печенегами. В Русской православной церкви почитается как святой благоверный князь, день его памяти отмечается 20 февраля (4 марта) в високосные годы или 20 февраля (5 марта) - в невисокосные.
В мае 2023 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным показал ему копию карты, составленной в середине XVII века во Франции. Зорькин обратил внимание на то, что Украина на ней не обозначена. Путин объяснил это тем, что до создания УССР "никакой Украины в истории человечества не было", а в годы Гражданской войны на этой территории существовали "всякие квазигосударственные образования".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
Зеленский назвал Украину единственной законной наследницей Киевской Руси
28 июля 2022, 11:23
 
УкраинаВладимир ЗеленскийВ миреКиев
 
 
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