https://ria.ru/20230628/ukraina-1880931533.html

Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине

Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 28.06.2023

Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине

Китай на определенном этапе может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но до этого еще далеко, заявил в интервью... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:53

2023-06-28T15:53

2023-06-28T16:22

специальная военная операция на украине

украина

китай

энтони блинкен

россия

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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китай на определенном этапе может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но до этого еще далеко, заявил в интервью MSNBC госсекретарь Энтони Блинкен.По словам Блинкена, во время его визита в Китай обсуждался конфликт на Украине."Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать. Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.Блинкен добавил, что сейчас Китай ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это "видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца".

https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html

украина

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украина, китай, энтони блинкен, россия