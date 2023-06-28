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Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине
Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине - РИА Новости, 28.06.2023
Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине
Китай на определенном этапе может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но до этого еще далеко, заявил в интервью... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:53
2023-06-28T15:53
2023-06-28T16:22
специальная военная операция на украине
украина
китай
энтони блинкен
россия
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ВАШИНГТОН, 28 июн – РИА Новости. Китай на определенном этапе может сыграть "позитивную и продуктивную роль" в урегулировании конфликта на Украине, но до этого еще далеко, заявил в интервью MSNBC госсекретарь Энтони Блинкен.По словам Блинкена, во время его визита в Китай обсуждался конфликт на Украине."Мы согласились, что эти разговоры надо продолжать. Может настать момент, если откроется окно для настоящей дипломатии и переговоров, когда Китай смог бы сыграть позитивную и продуктивную роль. Но это, как мне кажется, увы, в отдаленном будущем", - сказал он.Блинкен добавил, что сейчас Китай ищет способы оказать поддержку России, сохраняя при это "видимость нейтральности и пытаясь представить себя как миротворца".
https://ria.ru/20230614/kitay-1877935437.html
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украина, китай, энтони блинкен, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Китай, Энтони Блинкен, Россия
Блинкен допустил, что Китай сыграет важную роль в урегулировании на Украине
Блинкен: Китай в какой-то момент может сыграть позитивную роль в урегулировании на Украине