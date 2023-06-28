https://ria.ru/20230628/ukraina-1880930893.html

Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего

Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего

Украина нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны, заявил в среду Владимир Зеленский во время выступления в Верховной... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:49

2023-06-28T15:49

2023-06-28T15:54

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839461_130:452:2941:2033_1920x0_80_0_0_1c002ce2bba45c07f16041db943d2227.jpg

МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украина нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны, заявил в среду Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. "Как конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины... Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины", - сказал Зеленский в своем выступлении, которое транслировали в эфире телеканала "Рада". По словам Зеленского, Украина в корне должна поменять подход к развитию и становлению государства – не возрождать систему управления, а создавать новую, которая приведет страну в соответствие с европейскими стандартами. Трансформация должна затронуть все сферы жизнедеятельности: политическую, экономическую, образовательную, культурную, сферу безопасности, сообщил он. "Нам нужна новая система, новые правила, новые возможности. Давайте вместе определим приоритеты для Украины", - подчеркнул Зеленский.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины