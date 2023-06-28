https://ria.ru/20230628/ukraina-1880930893.html
Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего
Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего - РИА Новости, 28.06.2023
Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего
Украина нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны, заявил в среду Владимир Зеленский во время выступления в Верховной... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:49
2023-06-28T15:49
2023-06-28T15:54
в мире
украина
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Украина нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны, заявил в среду Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде. "Как конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины... Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины", - сказал Зеленский в своем выступлении, которое транслировали в эфире телеканала "Рада". По словам Зеленского, Украина в корне должна поменять подход к развитию и становлению государства – не возрождать систему управления, а создавать новую, которая приведет страну в соответствие с европейскими стандартами. Трансформация должна затронуть все сферы жизнедеятельности: политическую, экономическую, образовательную, культурную, сферу безопасности, сообщил он. "Нам нужна новая система, новые правила, новые возможности. Давайте вместе определим приоритеты для Украины", - подчеркнул Зеленский.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876665894.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Зеленский заявил, что Украина нуждается в доктрине будущего
Зеленский: Украина нуждается в доктрине, в которой очертят основные вопросы ее будущего
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Украина нуждается в доктрине, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны, заявил в среду Владимир Зеленский во время выступления
в Верховной раде.
"Как конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины... Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины", - сказал Зеленский в своем выступлении, которое транслировали в эфире телеканала "Рада".
По словам Зеленского, Украина в корне должна поменять подход к развитию и становлению государства – не возрождать систему управления, а создавать новую, которая приведет страну в соответствие с европейскими стандартами. Трансформация должна затронуть все сферы жизнедеятельности: политическую, экономическую, образовательную, культурную, сферу безопасности, сообщил он.
"Нам нужна новая система, новые правила, новые возможности. Давайте вместе определим приоритеты для Украины", - подчеркнул Зеленский.
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