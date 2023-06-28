https://ria.ru/20230628/ukraina-1880896196.html

Зеленский предложил повысить статус английского языка на Украине

Зеленский предложил повысить статус английского языка на Украине - РИА Новости, 28.06.2023

Зеленский предложил повысить статус английского языка на Украине

Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине, сообщает РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:05

2023-06-28T14:05

2023-06-28T14:21

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, которым предлагает предоставить английскому языку статус международного для общения на Украине, сообщает сайт украинского парламента. На сайте Рады в среду опубликован проект закона "О применении английского языка на Украине" по инициативе Зеленского, статус в карточке определен как "неотложный". В пояснительной записке к законопроекту говорится, что законопроект "разработан с целью урегулирования на законодательном уровне вопроса функционирования английского языка как языка международного общения на Украине". "Цель этого закона - содействие обеспечения использования английского языка как одного из языков международного общения на всей территории Украины в публичных сферах общественной жизни", - говорится в тексте закона, опубликованного на сайте Рады. Кроме прочего предлагается определить категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком, нормировать особенности применения английского языка в работе органов государственной власти. Отмечается, что принятие указанного закона будет способствовать "активизации процессов интеграции украинцев в европейскую общность и формированию субъектности Украины, а также повышению конкурентноспособности страны". В законопроекте перечисляются лица, которые обязаны овладеть английским языком и претендуют на должности государственной службы, среди них, в том числе, главы местных госадминистраций, их замы, военнослужащие-контрактники, полицейские высшего и среднего звена, прокуроры, а также представители налоговых и таможенных органов власти. В ноябре 2022 года первый замминистра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев сообщал, что минкультуры Украины разрабатывает законопроект о трансформации статуса английского языка в стране, с разрешением употреблять его публично в определенных сферах общественной жизни.

https://ria.ru/20230619/yazyk-1879242534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины