https://ria.ru/20230628/ukraina-1880824036.html

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.06.2023

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:55

2023-06-28T08:55

2023-06-28T08:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

киев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным онлайн-карты, тревога в указанных регионах прозвучала практически одновременно в 08.44 (совпадает с мск).

https://ria.ru/20230627/ukraina-1880786739.html

украина

днепропетровская область

киев

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, днепропетровская область, киев