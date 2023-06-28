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Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске
Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске - РИА Новости, 28.06.2023
Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске
Российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:23
2023-06-28T22:23
2023-06-28T22:23
политика
краматорск
румыния
скотт риттер
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Цель, которая была поражена в Краматорске. <…> Гарланд, там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух (вертолетах. — Прим. ред.) Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу", — рассказал офицер.По его словам, "Черные ястребы" нужны были для эвакуации солдат в случае их ранения. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.Ранее российское Министерство обороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.
https://ria.ru/20230628/vsu-1880985527.html
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политика, краматорск, румыния, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия
Политика, Краматорск, Румыния, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Россия
Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске
Экс-разведчик ВС США Риттер: россияне ликвидировали в Краматорске американских офицеров