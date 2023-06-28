https://ria.ru/20230628/udar-1881000524.html

Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске

Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске - РИА Новости, 28.06.2023

Были повсюду: разведчик из США рассказал, по кому ударили ВКС в Краматорске

Российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:23

2023-06-28T22:23

2023-06-28T22:23

политика

краматорск

румыния

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска ударом в Краматорске ликвидировали американских наемников, консультировавших ВСУ, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Цель, которая была поражена в Краматорске. <…> Гарланд, там была целая куча американского военного персонала, огромное количество. Они прилетели туда из Румынии на двух (вертолетах. — Прим. ред.) Black Hawk. И они выключили транспондеры, когда пересекли границу", — рассказал офицер.По его словам, "Черные ястребы" нужны были для эвакуации солдат в случае их ранения. Он уточнил, что среди ликвидированных американцев были военные советники и участники боевых действий.Ранее российское Министерство обороны сообщило об уничтожении пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в Краматорске.

https://ria.ru/20230628/vsu-1880985527.html

краматорск

румыния

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политика, краматорск, румыния, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, россия