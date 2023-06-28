https://ria.ru/20230628/turizm-1880936807.html

Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама

Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 28.06.2023

Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама

Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:19

2023-06-28T16:19

2023-06-28T17:30

новости - туризм

мугла (провинция)

мраморное море

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880556100_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d0c4232b7139c4272bd726a5cd253529.jpg

СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. Так, в деревне Акъяка провинции Мугла, население которой в обычное время не превышает 4 тысяч человек, на данный момент находятся не менее 60 тысяч человек, передает агентство DHA. На пляже деревни не найти свободных мест, на въезде пробка из автомобилей растянулась на три километра. В 2011 году деревня была включена в список "медленных городов" с неспешным образом жизни, составляемый организацией Cittaslow. Аналогичная ситуация сложилась на островах Мармара в Мраморном море. "Население наших островов – 10 500 человек, а сейчас уже прибыли 150 тысяч. На праздниках будет 200-250 тысяч человек, по нашим оценкам, в частности, на острове Авша установлен рекорд", - заявил глава мэрии островов Сулейман Аксой агентству Anadolu.

https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1800665351.html

https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880859538.html

мугла (провинция)

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, мугла (провинция), мраморное море