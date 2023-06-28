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Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 28.06.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:19 28.06.2023 (обновлено: 17:30 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/turizm-1880936807.html
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 28.06.2023
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама
Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:19
2023-06-28T17:30
новости - туризм
мугла (провинция)
мраморное море
туризм
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. Так, в деревне Акъяка провинции Мугла, население которой в обычное время не превышает 4 тысяч человек, на данный момент находятся не менее 60 тысяч человек, передает агентство DHA. На пляже деревни не найти свободных мест, на въезде пробка из автомобилей растянулась на три километра. В 2011 году деревня была включена в список "медленных городов" с неспешным образом жизни, составляемый организацией Cittaslow. Аналогичная ситуация сложилась на островах Мармара в Мраморном море. "Население наших островов – 10 500 человек, а сейчас уже прибыли 150 тысяч. На праздниках будет 200-250 тысяч человек, по нашим оценкам, в частности, на острове Авша установлен рекорд", - заявил глава мэрии островов Сулейман Аксой агентству Anadolu.
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880859538.html
мугла (провинция)
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новости - туризм, мугла (провинция), мраморное море
Новости - Туризм, Мугла (провинция), Мраморное море, Туризм
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама

Турпоток ряда популярных турецких курортов увеличился в 15 раз в связи с Курбан-байрамом

© iStock.com / saiko3pТуристы на променаде в Сиде
Туристы на променаде в Сиде - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / saiko3p
Туристы на променаде в Сиде. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом.
Так, в деревне Акъяка провинции Мугла, население которой в обычное время не превышает 4 тысяч человек, на данный момент находятся не менее 60 тысяч человек, передает агентство DHA. На пляже деревни не найти свободных мест, на въезде пробка из автомобилей растянулась на три километра.
Курбан-Байрам - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Курбан-Байрам в 2023 году: дата и традиции праздника жертвоприношения
Вчера, 11:15
В 2011 году деревня была включена в список "медленных городов" с неспешным образом жизни, составляемый организацией Cittaslow.
Аналогичная ситуация сложилась на островах Мармара в Мраморном море.
"Население наших островов – 10 500 человек, а сейчас уже прибыли 150 тысяч. На праздниках будет 200-250 тысяч человек, по нашим оценкам, в частности, на острове Авша установлен рекорд", - заявил глава мэрии островов Сулейман Аксой агентству Anadolu.
Верующие во время праздничного намаза у Московской соборной мечети по случаю праздника Курбан-байрам - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
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