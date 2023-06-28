https://ria.ru/20230628/turizm-1880936807.html
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама - РИА Новости, 28.06.2023
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама
Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T16:19
2023-06-28T16:19
2023-06-28T17:30
новости - туризм
мугла (провинция)
мраморное море
туризм
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СТАМБУЛ, 28 июн - РИА Новости. Население нескольких популярных турецких курортов увеличилось в 15 раз из-за наплыва местных и иностранных туристов в связи с Курбан-байрамом. Так, в деревне Акъяка провинции Мугла, население которой в обычное время не превышает 4 тысяч человек, на данный момент находятся не менее 60 тысяч человек, передает агентство DHA. На пляже деревни не найти свободных мест, на въезде пробка из автомобилей растянулась на три километра. В 2011 году деревня была включена в список "медленных городов" с неспешным образом жизни, составляемый организацией Cittaslow. Аналогичная ситуация сложилась на островах Мармара в Мраморном море. "Население наших островов – 10 500 человек, а сейчас уже прибыли 150 тысяч. На праздниках будет 200-250 тысяч человек, по нашим оценкам, в частности, на острове Авша установлен рекорд", - заявил глава мэрии островов Сулейман Аксой агентству Anadolu.
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1800665351.html
https://ria.ru/20230628/kurban-bayram-1880859538.html
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новости - туризм, мугла (провинция), мраморное море
Новости - Туризм, Мугла (провинция), Мраморное море, Туризм
Турпоток ряда турецких курортов увеличился в 15 раз из-за Курбан-байрама
Турпоток ряда популярных турецких курортов увеличился в 15 раз в связи с Курбан-байрамом