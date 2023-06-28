https://ria.ru/20230628/turistka-1880807357.html
Польская туристка столкнулась с кошмаром, попав к "русским королям"
Польская туристка столкнулась с кошмаром, попав к "русским королям" - РИА Новости, 28.06.2023
Польская туристка столкнулась с кошмаром, попав к "русским королям"
Жительница Польши по имени Агнешка выразила недовольство распространенностью русского языка на курорте в турецкой Анталье, письмо с ее впечатлениями от отдыха... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T01:51
2023-06-28T01:51
2023-06-28T01:51
в мире
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Жительница Польши по имени Агнешка выразила недовольство распространенностью русского языка на курорте в турецкой Анталье, письмо с ее впечатлениями от отдыха опубликовал портал Onet."… К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте", - возмутилась Агнешка, заявив, что отдыхающие россияне постоянно напоминали ей о том, "что происходит на Украине", из-за чего она решила не обращать на них внимания."К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски", - пожаловалась туристка, задавшись вопросом, почему ей говорят "знаменитое "здравствуйте"", не спрашивая, откуда она. По ее мнению, это провоцировало "неудобную ситуацию", а делалось для того, чтобы угодить отдыхающим из России.По ее рассказу, "почти на каждом шагу" развевались российские флаги, при этом "украинских цветов не было". Кроме того, персоналу отеля гораздо проще было общаться с гостями на русском, а для разговора на английском нужно было "помучиться". "Везде русские и везде русский язык - в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде", - возмутилась полячка.Однажды, поужинав в ресторане, она заговорила с официанткой, которая была местной и с гордостью отмечала, что знает несколько слов по-русски. Далее Агнешке пришлось объяснять ей, что она из Польши, а польский и русский иногда похоже звучат, однако та "рассмеялась" и на прощание сказала "до свидания".На следующий день та же официантка продолжала "вплетать русские слова в разговор", что вновь вызвало недовольство туристки. ""Я говорю по-польски, а не по-русски", — добавила я, заметив замешательство на ее лице. Повисла неловкая тишина. "Значит, в Польше вы не говорите по-русски?" — спросила потрясенная официантка. "Ну нет, мы не говорим по-русски", — ответила я, тоже потрясенная", - рассказала Агнешка.Вечеринка на пляже также не угодила жительнице Польши, которая пришла на нее в надежде, что там ей не придется слышать "вездесущий русский язык и не придется переживать, что не поладишь с официантами". В результате каждая вторая песня оказалась на русском, поэтому разочарованной Агнешке пришлось покинуть и ее. "Я просто ушла. Мне надоело", - пожаловалась она.В заключение туристка заявила, что отъезд из Турции дал ей чувство "странного облегчения". Самым раздражающим она назвала то, что каждый раз ей приходилось объяснять персоналу, что она из Польши, а не России. "Настоящий кошмар", - резюмировала Агнешка.
https://ria.ru/20230619/turistka-1879046524.html
https://ria.ru/20230525/polyaki-1873979197.html
https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html
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в мире, польша, россия, анталья (провинция)
В мире, Польша, Россия, Анталья (провинция)
Польская туристка столкнулась с кошмаром, попав к "русским королям"
Польская туристка пожаловалась на русскоязычный персонал на курорте в турецкой Анталье
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Жительница Польши по имени Агнешка выразила недовольство распространенностью русского языка на курорте в турецкой Анталье, письмо с ее впечатлениями от отдыха опубликовал портал Onet
.
"… К русским туристам относятся как к королям. По крайней мере, такое впечатление сложилось у меня во время недельного пребывания на популярном курорте", - возмутилась Агнешка, заявив, что отдыхающие россияне постоянно напоминали ей о том, "что происходит на Украине", из-за чего она решила не обращать на них внимания.
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"К сожалению, с того момента, как я переступила порог вестибюля отеля, все приветствовали меня по-русски", - пожаловалась туристка, задавшись вопросом, почему ей говорят "знаменитое "здравствуйте"", не спрашивая, откуда она. По ее мнению, это провоцировало "неудобную ситуацию", а делалось для того, чтобы угодить отдыхающим из России
.
По ее рассказу, "почти на каждом шагу" развевались российские флаги, при этом "украинских цветов не было". Кроме того, персоналу отеля гораздо проще было общаться с гостями на русском, а для разговора на английском нужно было "помучиться". "Везде русские и везде русский язык - в меню, в отеле и вне его, на рекламных щитах, вывесках, на всех инструкциях, просто везде", - возмутилась полячка.
Однажды, поужинав в ресторане, она заговорила с официанткой, которая была местной и с гордостью отмечала, что знает несколько слов по-русски. Далее Агнешке пришлось объяснять ей, что она из Польши, а польский и русский иногда похоже звучат, однако та "рассмеялась" и на прощание сказала "до свидания".
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На следующий день та же официантка продолжала "вплетать русские слова в разговор", что вновь вызвало недовольство туристки. ""Я говорю по-польски, а не по-русски", — добавила я, заметив замешательство на ее лице. Повисла неловкая тишина. "Значит, в Польше вы не говорите по-русски?" — спросила потрясенная официантка. "Ну нет, мы не говорим по-русски", — ответила я, тоже потрясенная", - рассказала Агнешка.
Вечеринка на пляже также не угодила жительнице Польши, которая пришла на нее в надежде, что там ей не придется слышать "вездесущий русский язык и не придется переживать, что не поладишь с официантами". В результате каждая вторая песня оказалась на русском, поэтому разочарованной Агнешке пришлось покинуть и ее. "Я просто ушла. Мне надоело", - пожаловалась она.
В заключение туристка заявила, что отъезд из Турции
дал ей чувство "странного облегчения". Самым раздражающим она назвала то, что каждый раз ей приходилось объяснять персоналу, что она из Польши, а не России. "Настоящий кошмар", - резюмировала Агнешка.
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