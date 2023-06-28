https://ria.ru/20230628/tsirkon-1880748679.html

"Такое делают впервые в мире". Российский флот ждут серьезные изменения

"Такое делают впервые в мире". Российский флот ждут серьезные изменения - РИА Новости, 28.06.2023

"Такое делают впервые в мире". Российский флот ждут серьезные изменения

Все новые фрегаты и корветы вооружат "Цирконами", сообщил на днях главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Гиперзвуковой противокорабельный комплекс поступил в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:07

безопасность

сирия

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ка-27

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Все новые фрегаты и корветы вооружат "Цирконами", сообщил на днях главком ВМФ адмирал Николай Евменов. Гиперзвуковой противокорабельный комплекс поступил в войска совсем недавно. О том, какой станет флотилия, — в материале РИА Новости.Залп в 48 ракетМинобороны возлагает на "Циркон" большие надежды. Большая часть тактико-технических характеристик крылатой ракеты засекречена. Но кое-что известно. Скорость — рекордная, более десяти тысяч километров в час, или около девяти Махов. Дальность — тысяча километров. Высота на маршевом участке — 30-40 километров, где сопротивление воздуха невелико. Масса боевой части — около 450 килограммов.Корабельные ЗРК западных стран рассчитаны на дозвуковые и сверхзвуковые скорости. Но перед гиперзвуком абсолютно бессильны. Большая дальность позволит российскому флоту фактически безнаказанно уничтожать надводные и наземные цели, не входя в зону поражения.Важный момент: "Циркон" способен стартовать с тех же пусковых установок, что и ПКР П-800 "Оникс", а также "Калибр". То есть его можно размещать на кораблях разного водоизмещения и назначения.По словам Евменова, штатным носителем "Цирконов" станут фрегаты проекта 22350. Сейчас в ВМФ два таких вымпела — "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". На подходе "Адмирал Головко". У каждого на борту — универсальный корабельный стрельбовый комплекс (УКСК) на 16 ячеек. Если их полностью зарядить "Цирконами", эти три судна смогут дать залп 48 ракетами.Еще пять кораблей заложили с 2013 по 2020 год. Они находятся на разных стадиях постройки.Эти фрегаты полным водоизмещением в 5400 тонн — самые технологически продвинутые в ВМФ. На головном испытывали почти все флотские новинки — от радиоэлектронного оборудования до зенитно-ракетных комплексов и артиллерийских установок.Управление — исключительно цифровое. По сути, это плавающие компьютеры, готовые выполнять множество задач практически без участия человека. Новая бортовая информационно-управляющая система связывает все оборудование единой сетью, а радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет экипажу обнаружить противника на значительном расстоянии.Испытано в боюЧто касается корветов, то "Цирконами" смогут стрелять вымпела проекта 20385. Таких в строю два — "Гремящий" и "Проворный". Четыре строятся.Эта серия предназначена для Тихоокеанского флота. Каждый вооружен УКСК на восемь ячеек. Для самообороны и борьбы с воздушными целями — зенитно-ракетный комплекс "Редут" дальностью до 150 километров. Артиллерия представлена 100-миллиметровыми орудиями А-190, а противолодочные средства — четырьмя 330-миллиметровыми торпедными аппаратами "Калибр-НК".Кроме того — современное радиоэлектронное и радиотехническое вооружение, спутниковая связь. Берет на борт многоцелевой вертолет Ка-27. Надстройка выполнена по стелс-технологии, что снижает заметность на радарах.К классу корветов можно отнести и малые ракетные корабли (МРК) проектов 21631 "Буян-М" (десять в строю, два строятся), а также 22800 "Каракурт" (четыре в строю, десять строятся). Их УКСК на восемь ячеек тоже годятся для "Цирконов". Эти "малыши" водоизмещением 950 тонн уже били крылатыми ракетами "Калибр" по объектам в Сирии и на Украине.Ставка на скоростьПосле модернизации гиперзвуком обзаведется тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов". На подводных же лодках это оружие появится после 2025-го. Первый штатный носитель — АПЛ "Пермь" проекта 885М "Ясень-М" с УКСК на 32 ячейки. Впрочем, крупные носители — скорее исключение, чем правило. Судя по списку, ставку сделали на сравнительно небольшие корабли. Мощное дальнобойное вооружение способно нивелировать преимущества потенциального противника. Например, достаточно одного попадания ниже ватерлинии, чтобы авианосец накренился. Какое-то время он не может принимать и запускать палубную авиацию.В реальных боевых условиях "Цирконы" пока не применяли. Но сверхзвук уже опробовали. Так, по данным Минобороны, сверхзвуковой "Оникс" поразил в начале июня объект ВСУ в Одессе. То есть, по сути, противокорабельную ракету запустили по наземной цели. Эффективность обеспечивает 450-килограммовая боевая часть и высокая скорость — такой боеприпас крайне сложно перехватить.ВМФ России — первый в мире военный флот, массово переходящий на гиперзвуковые ПКР. Аналогичные программы есть и у Китая, но там о масштабном перевооружении не сообщали. Молчат и американцы — они признают, что находятся в положении догоняющих. Их перспективы довольно туманны.

https://ria.ru/20230622/tsirkon-1879729173.html

https://ria.ru/20230621/flot-1879568274.html

https://ria.ru/20230530/ispytaniya-1875055264.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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безопасность, сирия, украина, одесса, николай евменов, вооруженные силы украины, вмф рф, ка-27