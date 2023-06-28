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В Нижнем Новгороде открыт высокотехнологичный Центр управления сетями

В Нижнем Новгороде открыт высокотехнологичный Центр управления сетями - РИА Новости, 28.06.2023

В Нижнем Новгороде открыт высокотехнологичный Центр управления сетями

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский дали старт работе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T19:20

2023-06-28T19:20

2023-06-28T20:06

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МОСКВА, 28 июн - "Россети Центр и Приволжье". Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский дали старт работе современного Центра управления сетями "Нижновэнерго".Новый высокотехнологичный объект обеспечит удаленное управление 262 подстанциями, порядка 16 тысячами распределительных электроустановок и более, чем 64 тысячами километров линий электропередачи.Все автоматизированные системы управления в Центре являются отечественными разработками. С их помощью диспетчеры в режиме реального времени могут отслеживать состояние электросетевой инфраструктуры, а в случае нарушений – в кратчайшие сроки организовывать работу бригад по их ликвидации.Главной особенностью Центра является его многофункциональность. На одной площадке собраны инструменты, которые способны контролировать не только состояние энергооборудования, но и обеспечивать охрану инфраструктуры. Например, Центр управления безопасностью осуществляет круглосуточный мониторинг оперативной обстановки на объектах "Нижновэнерго", а также отвечает за информационную защиту – предотвращение компьютерных атак, расследование и анализ инцидентов."Центр управления сетями "Нижновэнерго" – на сегодняшний день самый современный и высокотехнологичный в контуре нашей ответственности. Это эффективный инструмент для качественного исполнения нашей главной задачи – обеспечение надежного электроснабжения в регионе. В будущем Центр может стать новой аналитической площадкой, ресурсы которой будут использованы для максимальной реализации потенциала Нижегородской области", – заявил Игорь Маковский."Новый Центр управления сетями напрямую повлияет на повышение надежности электроснабжения в регионе. Главная цель – это своевременное получение информации о происходящем в энергосистеме и возможности принять обоснованные решения на основе объективных данных. Обеспечение надежности и стабильного развития электросетей области - важнейшее из направлений нашего сотрудничества", - отметил Глеб Никитин. ㅤРЕКЛАМАПАО "Россети Центр и Приволжье", ИНН 5260200603erid: 4CQwVszH9pUhqZTc394

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы