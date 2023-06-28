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Миронов предложил создать квоту для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 28.06.2023
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19:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/trudoustroystvo-1880973117.html
Миронов предложил создать квоту для трудоустройства участников СВО
Миронов предложил создать квоту для трудоустройства участников СВО - РИА Новости, 28.06.2023
Миронов предложил создать квоту для трудоустройства участников СВО
Необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в государственные и муниципальные органы власти, заявил руководитель фракции РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T19:03
2023-06-28T19:03
сергей миронов
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в государственные и муниципальные органы власти, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своём телеграм-канале. "В рамках выделенной квоты предлагаем принимать на работу бывших участников СВО без проведения конкурса на замещение должностей государственной или муниципальной службы", - написал Миронов. Он отметил, что существует норма, согласно которой в течение трёх месяцев после увольнения с военной службы они могут вернуться на работу в органы госвласти, где трудились до призыва. Причём работодатель обязан предоставить должность не ниже той, которую они занимали до ухода на военную службу. "По мнению депутатов нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", защитники Родины – участники СВО заслужили дополнительные, более значимые льготы: они должны обладать приоритетным правом для трудоустройства на государственную и муниципальную службу", - следует из сообщения Миронова. Также депутат предложил дополнить закон "О занятости населения" новым положением, по которому в госорганах, органах местного самоуправления и в государственных организациях устанавливается квота для приема на работу участников СВО в размере до 3% от среднесписочной численности сотрудников.
https://ria.ru/20230627/mironov-1880729057.html
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сергей миронов
Сергей Миронов
Миронов предложил создать квоту для трудоустройства участников СВО

Миронов предложил создать квоту для трудоустройства в органы власти участников СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРуководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции Справедливая Россия - За правду в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Необходимо ввести квоту для трудоустройства участников специальной военной операции в государственные и муниципальные органы власти, заявил руководитель фракции СРЗП Сергей Миронов в своём телеграм-канале.
«
"В рамках выделенной квоты предлагаем принимать на работу бывших участников СВО без проведения конкурса на замещение должностей государственной или муниципальной службы", - написал Миронов.
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Он отметил, что существует норма, согласно которой в течение трёх месяцев после увольнения с военной службы они могут вернуться на работу в органы госвласти, где трудились до призыва. Причём работодатель обязан предоставить должность не ниже той, которую они занимали до ухода на военную службу.
«
"По мнению депутатов нашей партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду", защитники Родины – участники СВО заслужили дополнительные, более значимые льготы: они должны обладать приоритетным правом для трудоустройства на государственную и муниципальную службу", - следует из сообщения Миронова.
Также депутат предложил дополнить закон "О занятости населения" новым положением, по которому в госорганах, органах местного самоуправления и в государственных организациях устанавливается квота для приема на работу участников СВО в размере до 3% от среднесписочной численности сотрудников.
 
Сергей Миронов
 
 
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