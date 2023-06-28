Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:29 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/tramp-1881001319.html
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам - РИА Новости, 28.06.2023
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:29
2023-06-28T22:29
в мире
сша
дональд трамп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_508253954d54540c7015e079850ee7f9.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам". Действующее миграционное законодательство уже лишает коммунистов права на получение американского гражданства или вида на жительство, но запрет не распространяется на поездки с туристическими или учебными целями. &quot;Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов&quot;, - процитировала заявление Трампа его пресс-служба.Закрыть въезд "всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам" Трамп собирается в первый же день президентства, если выиграет выборы в 2024 году.
https://ria.ru/20230627/tramp-1880797541.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877873653_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_8321314c57b93ef7ee6d3cabff8de2ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам

Трамп пообещал, если выиграет выборы, запретить въезд в США всем коммунистам и марксистам

© AP Photo / George Walker IVДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / George Walker IV
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам".
Действующее миграционное законодательство уже лишает коммунистов права на получение американского гражданства или вида на жительство, но запрет не распространяется на поездки с туристическими или учебными целями.
«

"Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов", - процитировала заявление Трампа его пресс-служба.

Закрыть въезд "всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам" Трамп собирается в первый же день президентства, если выиграет выборы в 2024 году.
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Трамп пообещал не дать демократам лишить американцев посудомоек и духовок
27 июня, 22:05
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала