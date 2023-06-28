https://ria.ru/20230628/tramp-1881001319.html
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам - РИА Новости, 28.06.2023
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам". РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:29
2023-06-28T22:29
2023-06-28T22:29
в мире
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам". Действующее миграционное законодательство уже лишает коммунистов права на получение американского гражданства или вида на жительство, но запрет не распространяется на поездки с туристическими или учебными целями. "Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов", - процитировала заявление Трампа его пресс-служба.Закрыть въезд "всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам" Трамп собирается в первый же день президентства, если выиграет выборы в 2024 году.
https://ria.ru/20230627/tramp-1880797541.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал закрыть въезд в США всем коммунистам и марксистам
Трамп пообещал, если выиграет выборы, запретить въезд в США всем коммунистам и марксистам
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп пообещал в случае возвращения в Белый дом запретить въезд в страну всем "коммунистаим и марксистам".
Действующее миграционное законодательство уже лишает коммунистов права на получение американского гражданства или вида на жительство, но запрет не распространяется на поездки с туристическими или учебными целями.
«
"Опираясь на федеральное законодательство... я отдам распоряжение моему правительству запретить въезд для всех коммунистов и всех марксистов", - процитировала заявление Трампа его пресс-служба.
Закрыть въезд "всем христиано-ненавидящим коммунистам и марксистам" Трамп собирается в первый же день президентства, если выиграет выборы в 2024 году.
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