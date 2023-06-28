https://ria.ru/20230628/tramp-1880814795.html

СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку

СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: Трамп подал в суд на обвинившую его в изнасиловании журналистку

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл за клевету и ущерб репутации политика на фоне обвинений с ее стороны в РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:19

2023-06-28T05:19

2023-06-28T05:19

сша

манхэттен

дональд трамп

нью-йорк (город)

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на журналистку и писательницу Джин Кэрролл за клевету и ущерб репутации политика на фоне обвинений с ее стороны в изнасиловании, передает агентство Блумберг. "Бывший президент во вторник вечером подал встречный иск, обвиняя Кэрролл в том, что она подорвала его репутацию, публично обвинив его в изнасиловании", - говорится в сообщении агентства. В мае Кэрролл обратилась в суд Манхэттена с требованием "очень существенно" увеличить сумму причитающейся ей денежной компенсации от экс-президента США Дональда Трампа, которого она ранее обвинила в сексуальном насилии. В начале мая суд постановил, что Трамп домогался Кэрролл весной 1996 года, однако не совершал изнасилования, в котором она первоначально обвинила политика. Суд предписал экс-президенту выплатить Кэрролл 5 миллионов долларов: 2 миллиона в качестве компенсации для возмещения ущерба и еще 3 миллиона – за клевету в адрес Кэрролл и ущерб ее репутации. Впоследствии политик назвал это решение "позором и величайшей охотой на ведьм". Он выступил с утверждением, что после обвинений в изнасиловании Кэрролл его рейтинги выросли, а подобные дела заводят для вмешательства в выборы. Также он позволил себе насмешливо отозваться в адрес истицы и ее супруга, назвав предъявленные ему обвинения выдуманными и подчеркнув, что никогда не встречался с Кэрролл. Кэрролл в 2019 году обвинила Трампа в том, что он пытался изнасиловать ее в 1990-е годы. Сам Трамп решительно опроверг обвинения, назвав их ложными, и заверил, что не встречал Кэрролл, предположив, что с помощью нападок на президента она пыталась продать свою новую книгу. В ответ Кэрролл подала в суд на Трампа за нанесенный своей репутации ущерб. Трамп в декабре 2020 года подал прошение о приостановке дела, однако в сентябре 2021 года судья в Нью-Йорке отказал экс-президенту в прекращении рассмотрения иска журналистки. В конце сентября адвокаты Кэрролл подали судебный документ, заявив о подготовке новых обвинений против Трампа.

https://ria.ru/20230628/tramp-1880804017.html

сша

манхэттен

нью-йорк (город)

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сша, манхэттен, дональд трамп, нью-йорк (город), в мире