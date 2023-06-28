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Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США
Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США - РИА Новости, 28.06.2023
Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США
Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти во вторник усомнился в том, что бывший президент США Дональд Трамп является сильнейшим... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T00:05
2023-06-28T00:05
2023-06-28T00:05
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти во вторник усомнился в том, что бывший президент США Дональд Трамп является сильнейшим кандидатом от республиканцев на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. "Может ли он (Трамп - ред.) выиграть выборы? Да, может. Вопрос в том, является ли он сильнейшим для победы на выборах? Я не знаю этого ответа", - ответил Маккарти в интервью телеканалу CNBC на вопрос, является ли Трамп сильнейшим кандидатом от Республиканской партии.Вместе с тем, спикер палаты представителей допустил возможность победы над действующим главой государства Джо Байденом. "Может ли Байден победить других людей? Да, Байден может их победить", - добавил Маккарти. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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сша, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, в мире
США, Дональд Трамп, Кевин Маккарти, Джо Байден, В мире
Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США
Спикер Маккарти усомнился в том, что Трамп является сильнейшим кандидатом в президенты США
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти во вторник усомнился в том, что бывший президент США Дональд Трамп является сильнейшим кандидатом от республиканцев на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году.
«
"Может ли он (Трамп - ред.) выиграть выборы? Да, может. Вопрос в том, является ли он сильнейшим для победы на выборах? Я не знаю этого ответа", - ответил Маккарти в интервью телеканалу CNBC на вопрос, является ли Трамп сильнейшим кандидатом от Республиканской партии.
Вместе с тем, спикер палаты представителей допустил возможность победы над действующим главой государства Джо Байденом
.
"Может ли Байден победить других людей? Да, Байден может их победить", - добавил Маккарти.
Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.
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