https://ria.ru/20230628/tramp-1880804017.html

Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США

Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США - РИА Новости, 28.06.2023

Маккарти усомнился в Трампе как в сильнейшем кандидате в президенты США

Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти во вторник усомнился в том, что бывший президент США Дональд Трамп является сильнейшим... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T00:05

2023-06-28T00:05

2023-06-28T00:05

сша

дональд трамп

кевин маккарти

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Спикер палаты представителей американского конгресса Кевин Маккарти во вторник усомнился в том, что бывший президент США Дональд Трамп является сильнейшим кандидатом от республиканцев на выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. "Может ли он (Трамп - ред.) выиграть выборы? Да, может. Вопрос в том, является ли он сильнейшим для победы на выборах? Я не знаю этого ответа", - ответил Маккарти в интервью телеканалу CNBC на вопрос, является ли Трамп сильнейшим кандидатом от Республиканской партии.Вместе с тем, спикер палаты представителей допустил возможность победы над действующим главой государства Джо Байденом. "Может ли Байден победить других людей? Да, Байден может их победить", - добавил Маккарти. Выборы президента США намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в ноябре 2022 года заявил о вступлении в борьбу за президентское кресло. Байден в апреле также официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании. В случае, если ему удастся переизбраться, в начале второго президентского срока ему будет 82 года.

https://ria.ru/20230627/tramp-1880797541.html

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сша, дональд трамп, кевин маккарти, джо байден, в мире