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Товарооборот Архангельской области и Белоруссии стал самым высоким за 8 лет - РИА Новости, 28.06.2023
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Архангельская область
Архангельская область
 
14:43 28.06.2023 (обновлено: 14:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html
Товарооборот Архангельской области и Белоруссии стал самым высоким за 8 лет
Товарооборот Архангельской области и Белоруссии стал самым высоким за 8 лет - РИА Новости, 28.06.2023
Товарооборот Архангельской области и Белоруссии стал самым высоким за 8 лет
Показатель товарооборота между Архангельской областью и Белоруссией в 2022 году стал самым высоким за последние восемь лет, в то же время перспективными... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:43
2023-06-28T14:45
архангельская область
александр цыбульский
белоруссия
наталья кочанова
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Показатель товарооборота между Архангельской областью и Белоруссией в 2022 году стал самым высоким за последние восемь лет, в то же время перспективными направлениями сотрудничества являются логистика, а также совместные проекты, направленные на импортозамещение, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе X Форума регионов России и Белоруссии. Юбилейный форум проходит в Уфе при участии председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой, глав регионов двух государств. Как отметили в пресс-службе правительства Архангельской области, для региона сотрудничество с Белоруссией уже более 10 лет остается одним из приоритетных направлений развития международных связей. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество выстроено как с правительством Белоруссии, так и с Минским областным исполнительным комитетом в рамках действующих соглашений. "Показатель товарооборота за 2022 год является самым высоким за последние восемь лет. Уверен, что с учетом той работы, которая уже проведена и которую мы продолжаем проводить с целью расширения возможностей и необходимых условий для налаживания поступательного интеграционного взаимодействия, в том числе на уровне регионов России и Белоруссии, объем внешнеторгового оборота с каждым годом будет только расти", – отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области, слова которого приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что сегодня как никогда возрастает необходимость поиска новых логистических маршрутов для перевозки грузов. Перспективным направлением совместной деятельности в сфере транспорта и логистики, как полагают в правительстве российского региона, может стать отправка грузов предприятиями-экспортерами Белоруссии по Северному морскому пути через морской порт Архангельск. Этот вопрос неоднократно обсуждался на двусторонних встречах, и региональным правительством сформированы конкретные предложения для реализации подобных проектов. "У нас работают более 10 судоходных предприятий и несколько десятков смежных обслуживающих компаний. Уже сегодня Архангельский морской торговый порт может предложить адресный сервис для предприятий-экспортеров в части обеспечения гарантированного объема перевалки груза", – сказал Цыбульский. Еще одним перспективным направлением сотрудничества Архангельской области и Белоруссии власти российского региона называют совместные проекты, направленные на импортозамещение. В Архангельской области необходимость налаживания такого взаимодействия стоит перед предприятиями лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного производства – отрасли крайне необходимы образцы техники, не уступающей по качеству ранее импортированной из стран, ведущих сегодня санкционную политику в отношении России. "Мы в свою очередь готовы делиться своими наработками. В нашем регионе сегодня проводятся мероприятия по разработке и организации производства запчастей для лесозаготовительной техники, внедрению проектов по автоматизации лесопильных производств, производству сажеобдувочных аппаратов, котлов и другого оборудования для нужд целлюлозно-бумажной промышленности", – отметил Цыбульский, добавив, что по ряду этих направлений есть интерес и со стороны белорусского бизнеса. В этой связи возможна локализация в Архангельской области производства белорусских компаний, которые выпускают машины и оборудование, с проектами сервисного обслуживания поставляемой на Северо-Запад России белорусской техники и производством наиболее востребованных запасных частей, инструментов и приспособлений. Таким предприятиям могут быть предложены льготные условия ведения предпринимательской деятельности в регионе.
https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html
https://ria.ru/20230511/rybolovstvo-1871084581.html
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александр цыбульский, белоруссия, наталья кочанова
Архангельская область, Александр Цыбульский, Белоруссия, Наталья Кочанова
Товарооборот Архангельской области и Белоруссии стал самым высоким за 8 лет

Товарооборот Архангельской области и Белоруссии оказался самым высоким за 8 лет

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на Архангельск
Вид на Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Показатель товарооборота между Архангельской областью и Белоруссией в 2022 году стал самым высоким за последние восемь лет, в то же время перспективными направлениями сотрудничества являются логистика, а также совместные проекты, направленные на импортозамещение, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в ходе X Форума регионов России и Белоруссии.
Юбилейный форум проходит в Уфе при участии председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко, председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой, глав регионов двух государств.
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Как отметили в пресс-службе правительства Архангельской области, для региона сотрудничество с Белоруссией уже более 10 лет остается одним из приоритетных направлений развития международных связей. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество выстроено как с правительством Белоруссии, так и с Минским областным исполнительным комитетом в рамках действующих соглашений.
"Показатель товарооборота за 2022 год является самым высоким за последние восемь лет. Уверен, что с учетом той работы, которая уже проведена и которую мы продолжаем проводить с целью расширения возможностей и необходимых условий для налаживания поступательного интеграционного взаимодействия, в том числе на уровне регионов России и Белоруссии, объем внешнеторгового оборота с каждым годом будет только расти", – отметил в своем выступлении губернатор Архангельской области, слова которого приводит пресс-служба.
Глава региона добавил, что сегодня как никогда возрастает необходимость поиска новых логистических маршрутов для перевозки грузов. Перспективным направлением совместной деятельности в сфере транспорта и логистики, как полагают в правительстве российского региона, может стать отправка грузов предприятиями-экспортерами Белоруссии по Северному морскому пути через морской порт Архангельск. Этот вопрос неоднократно обсуждался на двусторонних встречах, и региональным правительством сформированы конкретные предложения для реализации подобных проектов.
"У нас работают более 10 судоходных предприятий и несколько десятков смежных обслуживающих компаний. Уже сегодня Архангельский морской торговый порт может предложить адресный сервис для предприятий-экспортеров в части обеспечения гарантированного объема перевалки груза", – сказал Цыбульский.
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Еще одним перспективным направлением сотрудничества Архангельской области и Белоруссии власти российского региона называют совместные проекты, направленные на импортозамещение. В Архангельской области необходимость налаживания такого взаимодействия стоит перед предприятиями лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажного производства – отрасли крайне необходимы образцы техники, не уступающей по качеству ранее импортированной из стран, ведущих сегодня санкционную политику в отношении России.
"Мы в свою очередь готовы делиться своими наработками. В нашем регионе сегодня проводятся мероприятия по разработке и организации производства запчастей для лесозаготовительной техники, внедрению проектов по автоматизации лесопильных производств, производству сажеобдувочных аппаратов, котлов и другого оборудования для нужд целлюлозно-бумажной промышленности", – отметил Цыбульский, добавив, что по ряду этих направлений есть интерес и со стороны белорусского бизнеса.
В этой связи возможна локализация в Архангельской области производства белорусских компаний, которые выпускают машины и оборудование, с проектами сервисного обслуживания поставляемой на Северо-Запад России белорусской техники и производством наиболее востребованных запасных частей, инструментов и приспособлений. Таким предприятиям могут быть предложены льготные условия ведения предпринимательской деятельности в регионе.
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