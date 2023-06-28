Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году
Губернатор Кондратьев: товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40% в 2023 году
Уборка винограда в Краснодарском крае. Архивное фото
КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет продолжено, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем в телеграм-канале по итогам пленарного заседания Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.
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"Мы начали развивать и укреплять деловые отношения ещё до введения санкций. Сегодня эти связи помогают добиваться совместного роста экономики, противостоять внешнему давлению… По итогам I квартала 2023 года видим, что товарооборот продолжает расти – на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Обязательно продолжим наращивать стратегическое сотрудничество с Республикой Беларусь", - написал Кондратьев.
Губернатор отметил основные результаты сотрудничества с республикой. Так, совместно с Минским тракторным заводом на площадке кубанской станицы Староминская было собрано 275 единиц техники, в этом году планируется выпуск не менее 1000 единиц. В рамках импортозамещения будет запущено производство тракторов для виноградарства и виноделия.
По словам Кондратьева, уже собраны первые 10 комбайнов и жаток "Гомсельмаш". Для региона приобретены 60 троллейбусов у "Белкоммунмаш". Кроме того, планируется закупка еще 40 трамвайных вагонов для Краснодара, 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи.
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