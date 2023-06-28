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Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
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Краснодарский край
 
14:40 28.06.2023 (обновлено: 14:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909024.html
Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году
Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023
Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году
Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:40
2023-06-28T14:45
краснодарский край
экономика
краснодарский край
уфа
белоруссия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет продолжено, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем в телеграм-канале по итогам пленарного заседания Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе. &quot;Мы начали развивать и укреплять деловые отношения ещё до введения санкций. Сегодня эти связи помогают добиваться совместного роста экономики, противостоять внешнему давлению… По итогам I квартала 2023 года видим, что товарооборот продолжает расти – на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Обязательно продолжим наращивать стратегическое сотрудничество с Республикой Беларусь&quot;, - написал Кондратьев.Губернатор отметил основные результаты сотрудничества с республикой. Так, совместно с Минским тракторным заводом на площадке кубанской станицы Староминская было собрано 275 единиц техники, в этом году планируется выпуск не менее 1000 единиц. В рамках импортозамещения будет запущено производство тракторов для виноградарства и виноделия. По словам Кондратьева, уже собраны первые 10 комбайнов и жаток "Гомсельмаш". Для региона приобретены 60 троллейбусов у "Белкоммунмаш". Кроме того, планируется закупка еще 40 трамвайных вагонов для Краснодара, 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи.
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экономика, краснодарский край, уфа, белоруссия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Экономика, Краснодарский край, Уфа, Белоруссия, Вениамин Кондратьев
Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году

Губернатор Кондратьев: товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40% в 2023 году

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкУборка винограда в Краснодарском крае
Уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Уборка винограда в Краснодарском крае. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет продолжено, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем в телеграм-канале по итогам пленарного заседания Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе.
«

"Мы начали развивать и укреплять деловые отношения ещё до введения санкций. Сегодня эти связи помогают добиваться совместного роста экономики, противостоять внешнему давлению… По итогам I квартала 2023 года видим, что товарооборот продолжает расти – на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Обязательно продолжим наращивать стратегическое сотрудничество с Республикой Беларусь", - написал Кондратьев.

Губернатор отметил основные результаты сотрудничества с республикой. Так, совместно с Минским тракторным заводом на площадке кубанской станицы Староминская было собрано 275 единиц техники, в этом году планируется выпуск не менее 1000 единиц. В рамках импортозамещения будет запущено производство тракторов для виноградарства и виноделия.
По словам Кондратьева, уже собраны первые 10 комбайнов и жаток "Гомсельмаш". Для региона приобретены 60 троллейбусов у "Белкоммунмаш". Кроме того, планируется закупка еще 40 трамвайных вагонов для Краснодара, 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи.

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Краснодарский крайЭкономикаКраснодарский крайУфаБелоруссияВениамин Кондратьев
 
 
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