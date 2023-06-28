https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909024.html

Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году

Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году - РИА Новости, 28.06.2023

Товарооборот Кубани и Белоруссии вырос почти на 40 процентов в 2023 году

Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:40

2023-06-28T14:40

2023-06-28T14:45

краснодарский край

экономика

краснодарский край

уфа

белоруссия

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 28 июн - РИА Новости. Товарооборот между Краснодарским краем и Белоруссией вырос на 38% к аналогичному периоду прошлого года, стратегическое сотрудничество с республикой будет продолжено, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем в телеграм-канале по итогам пленарного заседания Х Форума регионов двух стран, который проходит в Уфе. "Мы начали развивать и укреплять деловые отношения ещё до введения санкций. Сегодня эти связи помогают добиваться совместного роста экономики, противостоять внешнему давлению… По итогам I квартала 2023 года видим, что товарооборот продолжает расти – на 38% к аналогичному периоду прошлого года. Обязательно продолжим наращивать стратегическое сотрудничество с Республикой Беларусь", - написал Кондратьев.Губернатор отметил основные результаты сотрудничества с республикой. Так, совместно с Минским тракторным заводом на площадке кубанской станицы Староминская было собрано 275 единиц техники, в этом году планируется выпуск не менее 1000 единиц. В рамках импортозамещения будет запущено производство тракторов для виноградарства и виноделия. По словам Кондратьева, уже собраны первые 10 комбайнов и жаток "Гомсельмаш". Для региона приобретены 60 троллейбусов у "Белкоммунмаш". Кроме того, планируется закупка еще 40 трамвайных вагонов для Краснодара, 15 троллейбусов для Новороссийска и 9 электробусов для Сочи.

https://ria.ru/20230616/zavod-1878766830.html

краснодарский край

уфа

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, краснодарский край, уфа, белоруссия, вениамин кондратьев