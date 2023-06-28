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Лукашенко подтвердил позицию Белоруссии по взаимной торговле с Россией - РИА Новости, 28.06.2023
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11:06 28.06.2023 (обновлено: 11:53 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/torgovlya-1880843229.html
Лукашенко подтвердил позицию Белоруссии по взаимной торговле с Россией
Лукашенко подтвердил позицию Белоруссии по взаимной торговле с Россией - РИА Новости, 28.06.2023
Лукашенко подтвердил позицию Белоруссии по взаимной торговле с Россией
Позиция Минска остается неизменной: во взаимодействии России и Белоруссии не должно существовать никаких барьеров и ограничений, заявил белорусский президент... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:06
2023-06-28T11:53
россия
белоруссия
экономика
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Позиция Минска остается неизменной: во взаимодействии России и Белоруссии не должно существовать никаких барьеров и ограничений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе."В целом наши позиции остаются неизменными: никаких барьеров и ограничений во взаимодействии. Это базовый принцип партнерства", - сказал белорусский лидер.Лукашенко добавил, что спорные моменты, если они возникают, должны решаться оперативно и в конструктивном русле. Он также подчеркнул возрастающую роль межрегионального сотрудничества и "народной дипломатии" в интеграционных процессах между странами.Президент отметил, что Форум регионов по своей сути стал результативной диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные решения. "Важно, что в авангарде разработки этих решений стоят представители разных сфер - политики, бизнеса, культуры, науки", - добавил белорусский лидер.
https://ria.ru/20230624/minsk-1880197687.html
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россия, белоруссия, экономика, в мире, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, Экономика, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко подтвердил позицию Белоруссии по взаимной торговле с Россией

Лукашенко подтвердил стремление к отсутствию барьеров во взаимной торговле с Россией

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 28 июн – РИА Новости. Позиция Минска остается неизменной: во взаимодействии России и Белоруссии не должно существовать никаких барьеров и ограничений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в видеообращении к участникам Х Форума регионов Белоруссии и России, который проходит в Уфе.
«
"В целом наши позиции остаются неизменными: никаких барьеров и ограничений во взаимодействии. Это базовый принцип партнерства", - сказал белорусский лидер.
Лукашенко добавил, что спорные моменты, если они возникают, должны решаться оперативно и в конструктивном русле. Он также подчеркнул возрастающую роль межрегионального сотрудничества и "народной дипломатии" в интеграционных процессах между странами.
Президент отметил, что Форум регионов по своей сути стал результативной диалоговой площадкой, на которой принимаются нужные решения. "Важно, что в авангарде разработки этих решений стоят представители разных сфер - политики, бизнеса, культуры, науки", - добавил белорусский лидер.
Герб Белоруссии на здании БГПУ им. М. Танка в Минске - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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24 июня, 15:41
 
РоссияБелоруссияЭкономикаВ миреАлександр Лукашенко
 
 
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