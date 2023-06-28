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Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных - РИА Новости, 28.06.2023
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15:13 28.06.2023
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Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных
Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных - РИА Новости, 28.06.2023
Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных
Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:13
2023-06-28T15:13
происшествия
россия
москва
тинькофф. кредитные системы
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Савеловского районного суда. "Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Постановление было вынесено накануне. За обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, компании грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
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происшествия, россия, москва, тинькофф. кредитные системы
Происшествия, Россия, Москва, Тинькофф. Кредитные Системы
Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных

Мировой судья оштрафовал банк "Тинькофф" на 70 тысяч рублей за утечку персональных данных

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПлатежный терминал банка "Тинькофф"
Платежный терминал банка Тинькофф - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Платежный терминал банка "Тинькофф". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Савеловского районного суда.
«
"Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства.
Постановление было вынесено накануне.
За обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, компании грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.
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