https://ria.ru/20230628/tinkoff-1880916773.html

Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных

Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных - РИА Новости, 28.06.2023

Банк "Тинькофф" оштрафовали за утечку персональных данных

Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:13

2023-06-28T15:13

2023-06-28T15:13

происшествия

россия

москва

тинькофф. кредитные системы

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка округа Северный в Москве оштрафовал на 70 тысяч рублей банк "Тинькофф" за утечку персональных данных пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Савеловского районного суда. "Суд признал АО "Тинькофф Банк" виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.11 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей", - рассказал собеседник агентства. Постановление было вынесено накануне. За обработку персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством РФ, компании грозил штраф в размере от 60 до 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230622/banki-1879755048.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, москва, тинькофф. кредитные системы