https://ria.ru/20230628/territorii-1880937422.html

Новые территории Архангельской области вошли в программу "Гектар Арктики"

Новые территории Архангельской области вошли в программу "Гектар Арктики" - РИА Новости, 28.06.2023

Новые территории Архангельской области вошли в программу "Гектар Арктики"

Программа "Гектар Арктики" дополнена новыми территориями Архангельской области общей площадью более 74 гектаров, которые наиболее востребованы у жителей... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T16:19

2023-06-28T16:19

2023-06-28T16:19

архангельская область

архангельская область

архангельск

новодвинск

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн - РИА Новости. Программа "Гектар Арктики" дополнена новыми территориями Архангельской области общей площадью более 74 гектаров, которые наиболее востребованы у жителей региона, сообщила пресс-служба Заксобрания области. "В перечень участков, безвозмездно предоставляемых гражданам в рамках программы "Гектар в Арктике", включены новые территории общей площадью 74 гектара", - говорится в сообщении. Как пояснили в Заксобрании, это участки в границах Архангельска, Северодвиснка, Новодвинска, в Приморском, Онежском и Пинежском районах. "По предложению муниципалитетов появились новые участки в наиболее востребованных местах, которые можно предложить людям в рамках программы "Гектар в Арктике". Мы видим, что спрос на участки растет. Более 400 человек уже получили земельные участки, 353 заключают договоры", - рассказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Программа "Гектар Арктики" начала работу с 1 августа 2021 года. Для ее реализации был принят соответствующий областной закон. Инициатива позволила жителям безвозмездно получить земельный участок площадью до одного гектара в территориях Архангельской области, входящих в Арктическую зону РФ, для строительства дома, ведения хозяйства или предпринимательства по упрощенной схеме и в более короткие сроки.

https://ria.ru/20230628/tovarooborot-1880909362.html

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архангельская область, архангельск, новодвинск