https://ria.ru/20230628/tekhmash-1880822331.html

"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ

"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ - РИА Новости, 28.06.2023

"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ

Концерн "Техмаш" получил заводы "Уравагонзавода" (УВЗ) для реализации системы "пушка — выстрел", которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем,... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:33

2023-06-28T08:33

2023-06-28T15:45

безопасность

технологии

ростех

техмаш

уралвагонзавод

т-72 "урал"

т-90

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" получил заводы "Уравагонзавода" (УВЗ) для реализации системы "пушка — выстрел", которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о передаче Завода № 9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш". Кроме того, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ)", — отметили представители госкорпорации.Всего "Ростех" получит от государства 15 пороховых казенных заводов. В пресс-службе добавили, что консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции."Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка — выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли", — приводят в "Ростехе" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева. При этом, по его словам, "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве именно своей основной продукции — танков. В "Ростехе" подчеркнули, что передача заводов между двумя структурами в контуре корпорации не затронет коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты этих предприятий. Завод № 9 — производитель ствольных артиллерийских систем, в частности гаубиц Д-30А, пушек танков Т-72 и Т-90. Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") производит самоходные гаубицы "Мста-С". ЦНИИ "Буревестник" разрабатывает минометы и артиллерийские системы, в том числе возимые минометы 2Б11, 2С12 "Сани", установки для корабельной артиллерии, необитаемый боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой АУ220М "Байкал". ЦНИИМ специализируется на разработке специальных материалов и технологий, включая высокопрочные стали.

https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872536548.html

https://ria.ru/20230517/boepripasy-1872369299.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, ростех, техмаш, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90