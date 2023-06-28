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"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ - РИА Новости, 28.06.2023
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08:33 28.06.2023 (обновлено: 15:45 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/tekhmash-1880822331.html
"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ
"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ - РИА Новости, 28.06.2023
"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ
Концерн "Техмаш" получил заводы "Уравагонзавода" (УВЗ) для реализации системы "пушка — выстрел", которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем,... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:33
2023-06-28T15:45
безопасность
технологии
ростех
техмаш
уралвагонзавод
т-72 "урал"
т-90
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" получил заводы "Уравагонзавода" (УВЗ) для реализации системы "пушка — выстрел", которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха". "Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о передаче Завода № 9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш". Кроме того, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ)", — отметили представители госкорпорации.Всего "Ростех" получит от государства 15 пороховых казенных заводов. В пресс-службе добавили, что консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции."Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка — выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли", — приводят в "Ростехе" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева. При этом, по его словам, "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве именно своей основной продукции — танков. В "Ростехе" подчеркнули, что передача заводов между двумя структурами в контуре корпорации не затронет коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты этих предприятий. Завод № 9 — производитель ствольных артиллерийских систем, в частности гаубиц Д-30А, пушек танков Т-72 и Т-90. Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") производит самоходные гаубицы "Мста-С". ЦНИИ "Буревестник" разрабатывает минометы и артиллерийские системы, в том числе возимые минометы 2Б11, 2С12 "Сани", установки для корабельной артиллерии, необитаемый боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой АУ220М "Байкал". ЦНИИМ специализируется на разработке специальных материалов и технологий, включая высокопрочные стали.
https://ria.ru/20230518/oruzhie-1872536548.html
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безопасность, технологии, ростех, техмаш, уралвагонзавод, т-72 "урал", т-90
Безопасность, Технологии, Ростех, Техмаш, Уралвагонзавод, Т-72 "Урал", Т-90
"Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ

"Ростех": "Техмаш" получил артиллерийские заводы УВЗ, чтобы нарастить выпуск артсистем

© Фото : предоставлено пресс-службой концерна «Техмаш»"Техмаш"
Техмаш - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой концерна «Техмаш»
"Техмаш". Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Концерн "Техмаш" получил заводы "Уравагонзавода" (УВЗ) для реализации системы "пушка — выстрел", которая позволит увеличить выпуск артиллерийских систем, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ростеха".
"Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" утвердил решение о передаче Завода № 9, ЦНИИ "Буревестник" и "Уралтрансмаша" концерна "Уралвагонзавод" под управление концерна "Техмаш". Кроме того, "Техмашу" будут переданы акции Центрального научно-исследовательского института материалов (ЦНИИМ)", — отметили представители госкорпорации.
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Всего "Ростех" получит от государства 15 пороховых казенных заводов. В пресс-службе добавили, что консолидация активов по разработке и производству артиллерийских систем в составе одной структуры поможет нарастить выпуск этой важнейшей для обороноспособности страны продукции.
«
"Цель перегруппировки — создание единой системы по принципу "пушка — выстрел". Компетенции по разработке, производству, ремонту, сервисному обслуживанию артиллерийских систем и выпуску боеприпасов для них теперь сконцентрированы в контуре "Техмаша". Этот концерн исторически является флагманом российской боеприпасной отрасли", — приводят в "Ростехе" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.
При этом, по его словам, "Уралвагонзавод" сосредоточится на производстве именно своей основной продукции — танков.
В "Ростехе" подчеркнули, что передача заводов между двумя структурами в контуре корпорации не затронет коллективы, которые останутся на своих местах, и не повлияет на гражданские проекты этих предприятий.
Завод № 9 — производитель ствольных артиллерийских систем, в частности гаубиц Д-30А, пушек танков Т-72 и Т-90. Уральский завод транспортного машиностроения ("Уралтрансмаш") производит самоходные гаубицы "Мста-С". ЦНИИ "Буревестник" разрабатывает минометы и артиллерийские системы, в том числе возимые минометы 2Б11, 2С12 "Сани", установки для корабельной артиллерии, необитаемый боевой модуль с 57-миллиметровой пушкой АУ220М "Байкал". ЦНИИМ специализируется на разработке специальных материалов и технологий, включая высокопрочные стали.
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