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Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек

Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек - РИА Новости, 28.06.2023

Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек

Девять человек погибли из-за аномальной жары в американском Техасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T21:31

2023-06-28T21:31

2023-06-28T21:31

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Девять человек погибли из-за аномальной жары в американском Техасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Отмечается, что смерти были зафиксированы за прошедшие восемь дней, однако медики полагают, что их можно было избежать, и призывают жителей штата быть более внимательными к своему здоровью и состоянию своих соседей. По данным телеканала, по состоянию на среду 90 миллионов американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник достиг рекордных значений за все время наблюдений. Кроме того, во вторник в некоторых районах в США были побиты температурные рекорды, воздух прогревался до примерно 43 градусов. Ожидается, что в ближайшие шесть дней могут быть зафиксированы новые рекордные значения.

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