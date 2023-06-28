Рейтинг@Mail.ru
Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:31 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/tekhas-1880994980.html
Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек
Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек - РИА Новости, 28.06.2023
Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек
Девять человек погибли из-за аномальной жары в американском Техасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T21:31
2023-06-28T21:31
в мире
техас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_6eecc8d32d4c2302a4ef618a9f8a4bd6.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Девять человек погибли из-за аномальной жары в американском Техасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти. Отмечается, что смерти были зафиксированы за прошедшие восемь дней, однако медики полагают, что их можно было избежать, и призывают жителей штата быть более внимательными к своему здоровью и состоянию своих соседей. По данным телеканала, по состоянию на среду 90 миллионов американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник достиг рекордных значений за все время наблюдений. Кроме того, во вторник в некоторых районах в США были побиты температурные рекорды, воздух прогревался до примерно 43 градусов. Ожидается, что в ближайшие шесть дней могут быть зафиксированы новые рекордные значения.
https://ria.ru/20230621/smartfon-1879480747.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230616/1878652421.html
техас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102146/03/1021460334_119:0:1882:1322_1920x0_80_0_0_285a8a495611535c0587fff8fbf1d8af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Американские СМИ сообщили, что в Техасе из-за жары погибли девять человек

Телеканал CNN: в Техасе из-за аномальной жары погибли девять человек

© Flickr / C. HolmesАмериканская скорая помощь
Американская скорая помощь - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Flickr / C. Holmes
Американская скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Девять человек погибли из-за аномальной жары в американском Техасе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что смерти были зафиксированы за прошедшие восемь дней, однако медики полагают, что их можно было избежать, и призывают жителей штата быть более внимательными к своему здоровью и состоянию своих соседей.
Девушка в парке - РИА Новости, 1920, 21.06.2023
Эксперт рассказала, как пользоваться смартфоном в жару
21 июня, 08:22
По данным телеканала, по состоянию на среду 90 миллионов американцев получили предупреждения об опасности из-за высоких температур и влажности, а уровень потребления электроэнергии в Техасе во вторник достиг рекордных значений за все время наблюдений.
Кроме того, во вторник в некоторых районах в США были побиты температурные рекорды, воздух прогревался до примерно 43 градусов. Ожидается, что в ближайшие шесть дней могут быть зафиксированы новые рекордные значения.
Как легче пережить жару и что учесть при сборе ребенка в детский лагерь? - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Как легче пережить жару и что учесть при сборе ребенка в детский лагерь?
16 июня, 14:04
 
В миреТехасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала