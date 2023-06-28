https://ria.ru/20230628/tayvan-1880817195.html

Тайвань отследил два российских фрегата вблизи острова

Тайвань отследил два российских фрегата вблизи острова - РИА Новости, 28.06.2023

Тайвань отследил два российских фрегата вблизи острова

Военные Тайваня во вторник вечером отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова, наблюдали за их проходом на протяжении всего пути, сообщило РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:38

2023-06-28T06:38

2023-06-28T10:32

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ПЕКИН, 28 июн — РИА Новости. Военные Тайваня во вторник вечером отследили появление двух российских фрегатов недалеко от острова, наблюдали за их проходом на протяжении всего пути, сообщило Министерство обороны Тайваня. "По состоянию на 23:00 (18:00 по мск. — Прим. ред.) были обнаружены два российских фрегата, которые продвигались с юга на север по нашей восточной акватории", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Сообщается, что корабли покинули "зону реагирования" в юго-восточном направлении от порта Суао. В ведомстве отметили, что ВС острова следили за проходом российских кораблей на всем пути, направили самолеты и корабли для проведения наблюдений, а также активировали ракетные комплексы берегового базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230622/proliv-1879714990.html

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тайвань, сша, китай, нэнси пелоси, в мире