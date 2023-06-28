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Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2023
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Шоубиз
 
09:39 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2023
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:39
2023-06-28T09:39
шоубиз
тейлор свифт (певица)
оклахома
благотворительность
аукцион
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сша
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщает Billboard.Инструмент стал одним из самых дорогих лотов. Всего за вечер организаторы благотворительных торгов собрали 1,8 миллиона долларов. В числе лотов также были фотографии звезд и их реквизит. На аукционе также можно было приобрести рыбалку или ужин с кантри-исполнителем Тоби Кейтом за 70 и 80 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут в фонд помощи больных раком детей в штате Оклахома, основанный Кейтом в 2006 году.
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тейлор свифт (певица), оклахома, благотворительность, аукцион, знаменитости, сша
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Оклахома, Благотворительность, Аукцион, Знаменитости, США
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей

Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали в США за более чем десять миллионов рублей

© AP Photo / Invision/Joel C RyanТейлор Свифт
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщает Billboard.
Инструмент стал одним из самых дорогих лотов.
Всего за вечер организаторы благотворительных торгов собрали 1,8 миллиона долларов. В числе лотов также были фотографии звезд и их реквизит.
На аукционе также можно было приобрести рыбалку или ужин с кантри-исполнителем Тоби Кейтом за 70 и 80 тысяч долларов.
Вырученные средства пойдут в фонд помощи больных раком детей в штате Оклахома, основанный Кейтом в 2006 году.
Тейлор Свифт - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Тейлор Свифт проглотила жука во время концерта на стадионе в Чикаго
5 июня, 12:25
 
ШоубизТейлор Свифт (певица)ОклахомаБлаготворительностьАукционЗнаменитостиСША
 
 
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