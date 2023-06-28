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Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2023
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T09:39
2023-06-28T09:39
2023-06-28T09:39
шоубиз
тейлор свифт (певица)
оклахома
благотворительность
аукцион
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщает Billboard.Инструмент стал одним из самых дорогих лотов. Всего за вечер организаторы благотворительных торгов собрали 1,8 миллиона долларов. В числе лотов также были фотографии звезд и их реквизит. На аукционе также можно было приобрести рыбалку или ужин с кантри-исполнителем Тоби Кейтом за 70 и 80 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут в фонд помощи больных раком детей в штате Оклахома, основанный Кейтом в 2006 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тейлор свифт (певица), оклахома, благотворительность, аукцион, знаменитости, сша
Шоубиз, Тейлор Свифт (певица), Оклахома, Благотворительность, Аукцион, Знаменитости, США
Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей
Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали в США за более чем десять миллионов рублей
МОСКВА, 28 июн – РИА Новости.
Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщает
Billboard.
Инструмент стал одним из самых дорогих лотов.
Всего за вечер организаторы благотворительных торгов собрали 1,8 миллиона долларов. В числе лотов также были фотографии звезд и их реквизит.
На аукционе также можно было приобрести рыбалку или ужин с кантри-исполнителем Тоби Кейтом за 70 и 80 тысяч долларов.
Вырученные средства пойдут в фонд помощи больных раком детей в штате Оклахома, основанный Кейтом в 2006 году.
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