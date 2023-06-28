https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html

Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей

Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей - РИА Новости, 28.06.2023

Гитару Тейлор Свифт продали на аукционе за десять миллионов рублей

Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T09:39

2023-06-28T09:39

2023-06-28T09:39

шоубиз

тейлор свифт (певица)

оклахома

благотворительность

аукцион

знаменитости

сша

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Гитару Тейлор Свифт с автографом певицы продали на благотворительном аукционе OK Kids Korral в США за 120 тысяч долларов (более десяти миллионов рублей по текущему курсу. – Прим. ред.), сообщает Billboard.Инструмент стал одним из самых дорогих лотов. Всего за вечер организаторы благотворительных торгов собрали 1,8 миллиона долларов. В числе лотов также были фотографии звезд и их реквизит. На аукционе также можно было приобрести рыбалку или ужин с кантри-исполнителем Тоби Кейтом за 70 и 80 тысяч долларов. Вырученные средства пойдут в фонд помощи больных раком детей в штате Оклахома, основанный Кейтом в 2006 году.

https://ria.ru/20230605/zhuk-1876200592.html

оклахома

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

тейлор свифт (певица), оклахома, благотворительность, аукцион, знаменитости, сша