https://ria.ru/20230628/svedeniya-1880926147.html

ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему

ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему - РИА Новости, 28.06.2023

ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей, а также дисквалификации до одного года для должностного лица уполномоченного органа... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T15:35

2023-06-28T15:35

2023-06-28T15:35

общество

россия

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873629543_0:102:3071:1830_1920x0_80_0_0_5f98c2aabfa4aa013b437f3467bb5de9.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей, а также дисквалификации до одного года для должностного лица уполномоченного органа за непредоставление сведений в мединформсистему. Ранее кабмин внес в ГД два законопроекта, наделяющих Росздравнадзор полномочиями по проведению проверок внесения в ЕГИСЗ данных о медучреждениях и лицах, задействованных в деятельности, а также вводящих административную ответственность за непредставление таких сведений. Законопроектом предлагается дополнить главу 13 КоАП новой статьей 13.50, предусматривающей установление административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ за непредставление сведений о медицинских организациях и лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, подлежащих включению в ЕГИСЗ, а также за нарушение установленного законодательством порядка и (или) сроков представления указанной информации либо предоставление недостоверной информации в систему, отмечается в пояснительных материалах к нему. Нарушение должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта порядка и сроков представления информации влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года, отмечается в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html

https://ria.ru/20230627/zakonotvorchestvo-1880737030.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)