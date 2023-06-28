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ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему - РИА Новости, 28.06.2023
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15:35 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/svedeniya-1880926147.html
ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему
ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему - РИА Новости, 28.06.2023
ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей, а также дисквалификации до одного года для должностного лица уполномоченного органа... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T15:35
2023-06-28T15:35
общество
россия
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей, а также дисквалификации до одного года для должностного лица уполномоченного органа за непредоставление сведений в мединформсистему. Ранее кабмин внес в ГД два законопроекта, наделяющих Росздравнадзор полномочиями по проведению проверок внесения в ЕГИСЗ данных о медучреждениях и лицах, задействованных в деятельности, а также вводящих административную ответственность за непредставление таких сведений. Законопроектом предлагается дополнить главу 13 КоАП новой статьей 13.50, предусматривающей установление административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ за непредставление сведений о медицинских организациях и лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, подлежащих включению в ЕГИСЗ, а также за нарушение установленного законодательством порядка и (или) сроков представления указанной информации либо предоставление недостоверной информации в систему, отмечается в пояснительных материалах к нему. Нарушение должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта порядка и сроков представления информации влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года, отмечается в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20230628/gosduma-1880843829.html
https://ria.ru/20230627/zakonotvorchestvo-1880737030.html
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общество, россия, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Общество, Россия, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
ГД приняла проект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему

Госдума приняла законопроект о штрафах за непредоставление сведений в мединформсистему

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 30 тысяч рублей, а также дисквалификации до одного года для должностного лица уполномоченного органа за непредоставление сведений в мединформсистему.
Ранее кабмин внес в ГД два законопроекта, наделяющих Росздравнадзор полномочиями по проведению проверок внесения в ЕГИСЗ данных о медучреждениях и лицах, задействованных в деятельности, а также вводящих административную ответственность за непредставление таких сведений.
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Законопроектом предлагается дополнить главу 13 КоАП новой статьей 13.50, предусматривающей установление административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов РФ за непредставление сведений о медицинских организациях и лицах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, подлежащих включению в ЕГИСЗ, а также за нарушение установленного законодательством порядка и (или) сроков представления указанной информации либо предоставление недостоверной информации в систему, отмечается в пояснительных материалах к нему.
Нарушение должностным лицом уполномоченного органа исполнительной власти субъекта порядка и сроков представления информации влечет наложение административного штрафа в размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей, повторное совершение правонарушения влечет наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до одного года, отмечается в тексте законопроекта.
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ОбществоРоссияГосдума РФФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
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