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Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто - РИА Новости, 28.06.2023
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08:00 28.06.2023 (обновлено: 19:33 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html
Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто
Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто - РИА Новости, 28.06.2023
Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто
Китайский обозреватель из Гонконга обнаружил европейский документ — вопль о том, как США уничтожают Европу на корню. Уничтожают как конкурента, как нечто... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:00
2023-06-28T19:33
аналитика
цены на нефть
европа
сша
китай
ли цян
сергей караганов
евросоюз
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Китайский обозреватель из Гонконга обнаружил европейский документ — вопль о том, как США уничтожают Европу на корню. Уничтожают как конкурента, как нечто самостоятельное в мировой экономике… В общем, превращают в ничто.И вроде бы дело обозревателя — Алекса Ло из South China Morning Post — эту ситуацию как-то прокомментировать, добавить что-то свое. Но Алекс, человек острый на язык и очевидный патриот Китая во всех смыслах, в данном случае ничего этого не делает — просто цитирует свою находку с грустью. Отлынивает от обозревательской работы. А с другой стороны, что ж тут скажешь.Цитирует он доклад, выпущенный Европейским советом по международным отношениям, под названием "Искусство вассализации: как российская война на Украине преобразовала трансатлантические отношения". Это дискуссионный документ, то есть высказывающий довольно крайние мнения, но не будем забывать, что организация — более чем серьезная. Туда входят бывшие и действующие министры иностранных дел, ведущие госчиновники, парламентарии. И все они с горечью читают этот и прочие документы о том, как рухнули мечты европейцев о создании на своем субконтиненте цветущего сада, где Америка — лишь завистливый гость.Почему этой историей заинтересовался китаец? А вот почему. Выдержка из доклада: "В годы холодной войны Европа была центральным фронтом конкуренции сверхдержав. Сейчас Вашингтон ожидает, что Евросоюз и Великобритания будут следовать американской стратегии в отношении Китая, и США употребят свои лидерские позиции на то, чтобы происходило именно так". Доклад называет это процессом вассализации Европы.Мы вроде бы и без докладов все это наблюдаем: Европа (особенно главная ее держава, Германия) плачет и грызет кактус, втягиваясь в конфликт с Китаем и Россией, уничтожая в процессе свою экономическую и любую прочую самостоятельность. Но чего мы, возможно, не знали, так это некоторых цифр. В 2008 году ЕС, включавший и Великобританию, был самой большой в мире коллективной экономикой, производя в год ВВП на 16,2 триллиона долларов против 14,7 триллиона у США. А сейчас соотношение: 19,8 триллиона против 25 у США. И то ли еще будет.Кто-то, может быть, помнит, какие восторги были в Европе по поводу явления евро как альтернативы доллару. Но если в 2010 году в евро велось до 39% операций в мире, то сегодня только 31%.И ведь европейские лидеры хорошо понимают, что происходит, но ничего не могут сказать, отмечает доклад: потому что Украина ведь, не до разговоров. Экономика континента из-за этого впала в рецессию, а дальше будет только хуже.Почему это китайская тема? Да потому, что Пекин, как и Россия в предыдущие десятилетия, хотел бы увидеть в Европе альтернативу американскому курсу на подавление глобального конкурента. Пример тому — только что состоявшаяся поездка китайского премьер-министра Ли Цяна в несколько европейских стран. Но надежда эта слабая: США умудряются давить двух конкурентов одновременно — и Китай, и Европу. Хотя можно предсказать, что пекинские лидеры и дальше будут пытаться отвратить Европу от самоубийства и проявят на этом пути массу типично китайского терпения.Почему это российская тема? В том числе потому, что полезно понять — сейчас вам (и нам) не холодная война номер два. Тогда европейцы были ключевым участником таковой, они конкурировали с СССР и его союзниками, пытаясь сделать США своим мощным тылом, орудием своей поддержки. Но во главе угла все-таки была идея создания мощной глобальной силы, способной самостоятельно играть на вершинах мировой политики, на равных со всеми прочими, а то и вести США за собой.Сейчас все хуже, потому что риски выше. Европа, загнанная в угол, Европа со слабеющей экономикой и с неспособностью что-то по такому поводу сделать — тут нечто, что рано или поздно как-то взорвется, поменяется, рухнет. Но мы не знаем как, потому что сами европейцы не знают. И неясно, сколько им потребуется времени, чтобы включить инстинкт самосохранения, если это вообще произойдет. Грозить им ядерной бомбой, как это делают наши лучшие эксперты по Европе (в лице Сергея Караганова)? Может, угроза и подействует.Но скорее дальнейший ход событий тут будет зависеть от того мира, который незападный — и потому свободен в выборе собственной судьбы.
https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877898855.html
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html
https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html
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аналитика, цены на нефть, европа, сша, китай, ли цян, сергей караганов, евросоюз, европейский совет по международным отношениям
Аналитика, Цены на нефть, Европа, США, Китай, Ли Цян, Сергей Караганов, Евросоюз, Европейский совет по международным отношениям

Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто

© AP Photo / Virginia MayoСотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Сотрудник поправляет флаги США и ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Китайский обозреватель из Гонконга обнаружил европейский документ — вопль о том, как США уничтожают Европу на корню. Уничтожают как конкурента, как нечто самостоятельное в мировой экономике… В общем, превращают в ничто.
И вроде бы дело обозревателя — Алекса Ло из South China Morning Post — эту ситуацию как-то прокомментировать, добавить что-то свое. Но Алекс, человек острый на язык и очевидный патриот Китая во всех смыслах, в данном случае ничего этого не делает — просто цитирует свою находку с грустью. Отлынивает от обозревательской работы. А с другой стороны, что ж тут скажешь.
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин охарактеризовал отношения США и Европы анекдотом
13 июня, 20:06
Цитирует он доклад, выпущенный Европейским советом по международным отношениям, под названием "Искусство вассализации: как российская война на Украине преобразовала трансатлантические отношения". Это дискуссионный документ, то есть высказывающий довольно крайние мнения, но не будем забывать, что организация — более чем серьезная. Туда входят бывшие и действующие министры иностранных дел, ведущие госчиновники, парламентарии. И все они с горечью читают этот и прочие документы о том, как рухнули мечты европейцев о создании на своем субконтиненте цветущего сада, где Америка — лишь завистливый гость.
Почему этой историей заинтересовался китаец? А вот почему. Выдержка из доклада: "В годы холодной войны Европа была центральным фронтом конкуренции сверхдержав. Сейчас Вашингтон ожидает, что Евросоюз и Великобритания будут следовать американской стратегии в отношении Китая, и США употребят свои лидерские позиции на то, чтобы происходило именно так". Доклад называет это процессом вассализации Европы.
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
СМИ: Германия по указке США послала Путину сигнал по Украине
14 июня, 16:21
Мы вроде бы и без докладов все это наблюдаем: Европа (особенно главная ее держава, Германия) плачет и грызет кактус, втягиваясь в конфликт с Китаем и Россией, уничтожая в процессе свою экономическую и любую прочую самостоятельность. Но чего мы, возможно, не знали, так это некоторых цифр. В 2008 году ЕС, включавший и Великобританию, был самой большой в мире коллективной экономикой, производя в год ВВП на 16,2 триллиона долларов против 14,7 триллиона у США. А сейчас соотношение: 19,8 триллиона против 25 у США. И то ли еще будет.
Кто-то, может быть, помнит, какие восторги были в Европе по поводу явления евро как альтернативы доллару. Но если в 2010 году в евро велось до 39% операций в мире, то сегодня только 31%.
И ведь европейские лидеры хорошо понимают, что происходит, но ничего не могут сказать, отмечает доклад: потому что Украина ведь, не до разговоров. Экономика континента из-за этого впала в рецессию, а дальше будет только хуже.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Европу переводят на рельсы военной экономики. Не все европейцы согласны
29 мая, 08:00
Почему это китайская тема? Да потому, что Пекин, как и Россия в предыдущие десятилетия, хотел бы увидеть в Европе альтернативу американскому курсу на подавление глобального конкурента. Пример тому — только что состоявшаяся поездка китайского премьер-министра Ли Цяна в несколько европейских стран. Но надежда эта слабая: США умудряются давить двух конкурентов одновременно — и Китай, и Европу. Хотя можно предсказать, что пекинские лидеры и дальше будут пытаться отвратить Европу от самоубийства и проявят на этом пути массу типично китайского терпения.
Почему это российская тема? В том числе потому, что полезно понять — сейчас вам (и нам) не холодная война номер два. Тогда европейцы были ключевым участником таковой, они конкурировали с СССР и его союзниками, пытаясь сделать США своим мощным тылом, орудием своей поддержки. Но во главе угла все-таки была идея создания мощной глобальной силы, способной самостоятельно играть на вершинах мировой политики, на равных со всеми прочими, а то и вести США за собой.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии
26 июня, 10:06
Сейчас все хуже, потому что риски выше. Европа, загнанная в угол, Европа со слабеющей экономикой и с неспособностью что-то по такому поводу сделать — тут нечто, что рано или поздно как-то взорвется, поменяется, рухнет. Но мы не знаем как, потому что сами европейцы не знают. И неясно, сколько им потребуется времени, чтобы включить инстинкт самосохранения, если это вообще произойдет. Грозить им ядерной бомбой, как это делают наши лучшие эксперты по Европе (в лице Сергея Караганова)? Может, угроза и подействует.
Но скорее дальнейший ход событий тут будет зависеть от того мира, который незападный — и потому свободен в выборе собственной судьбы.
 
АналитикаЦены на нефтьЕвропаСШАКитайЛи ЦянСергей КарагановЕвросоюзЕвропейский совет по международным отношениям
 
 
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