https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто

Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто - РИА Новости, 28.06.2023

Европа плачет, но продолжает грызть кактус: США превращают ЕС в ничто

Китайский обозреватель из Гонконга обнаружил европейский документ — вопль о том, как США уничтожают Европу на корню. Уничтожают как конкурента, как нечто... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:00

2023-06-28T08:00

2023-06-28T19:33

аналитика

цены на нефть

европа

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евросоюз

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Китайский обозреватель из Гонконга обнаружил европейский документ — вопль о том, как США уничтожают Европу на корню. Уничтожают как конкурента, как нечто самостоятельное в мировой экономике… В общем, превращают в ничто.И вроде бы дело обозревателя — Алекса Ло из South China Morning Post — эту ситуацию как-то прокомментировать, добавить что-то свое. Но Алекс, человек острый на язык и очевидный патриот Китая во всех смыслах, в данном случае ничего этого не делает — просто цитирует свою находку с грустью. Отлынивает от обозревательской работы. А с другой стороны, что ж тут скажешь.Цитирует он доклад, выпущенный Европейским советом по международным отношениям, под названием "Искусство вассализации: как российская война на Украине преобразовала трансатлантические отношения". Это дискуссионный документ, то есть высказывающий довольно крайние мнения, но не будем забывать, что организация — более чем серьезная. Туда входят бывшие и действующие министры иностранных дел, ведущие госчиновники, парламентарии. И все они с горечью читают этот и прочие документы о том, как рухнули мечты европейцев о создании на своем субконтиненте цветущего сада, где Америка — лишь завистливый гость.Почему этой историей заинтересовался китаец? А вот почему. Выдержка из доклада: "В годы холодной войны Европа была центральным фронтом конкуренции сверхдержав. Сейчас Вашингтон ожидает, что Евросоюз и Великобритания будут следовать американской стратегии в отношении Китая, и США употребят свои лидерские позиции на то, чтобы происходило именно так". Доклад называет это процессом вассализации Европы.Мы вроде бы и без докладов все это наблюдаем: Европа (особенно главная ее держава, Германия) плачет и грызет кактус, втягиваясь в конфликт с Китаем и Россией, уничтожая в процессе свою экономическую и любую прочую самостоятельность. Но чего мы, возможно, не знали, так это некоторых цифр. В 2008 году ЕС, включавший и Великобританию, был самой большой в мире коллективной экономикой, производя в год ВВП на 16,2 триллиона долларов против 14,7 триллиона у США. А сейчас соотношение: 19,8 триллиона против 25 у США. И то ли еще будет.Кто-то, может быть, помнит, какие восторги были в Европе по поводу явления евро как альтернативы доллару. Но если в 2010 году в евро велось до 39% операций в мире, то сегодня только 31%.И ведь европейские лидеры хорошо понимают, что происходит, но ничего не могут сказать, отмечает доклад: потому что Украина ведь, не до разговоров. Экономика континента из-за этого впала в рецессию, а дальше будет только хуже.Почему это китайская тема? Да потому, что Пекин, как и Россия в предыдущие десятилетия, хотел бы увидеть в Европе альтернативу американскому курсу на подавление глобального конкурента. Пример тому — только что состоявшаяся поездка китайского премьер-министра Ли Цяна в несколько европейских стран. Но надежда эта слабая: США умудряются давить двух конкурентов одновременно — и Китай, и Европу. Хотя можно предсказать, что пекинские лидеры и дальше будут пытаться отвратить Европу от самоубийства и проявят на этом пути массу типично китайского терпения.Почему это российская тема? В том числе потому, что полезно понять — сейчас вам (и нам) не холодная война номер два. Тогда европейцы были ключевым участником таковой, они конкурировали с СССР и его союзниками, пытаясь сделать США своим мощным тылом, орудием своей поддержки. Но во главе угла все-таки была идея создания мощной глобальной силы, способной самостоятельно играть на вершинах мировой политики, на равных со всеми прочими, а то и вести США за собой.Сейчас все хуже, потому что риски выше. Европа, загнанная в угол, Европа со слабеющей экономикой и с неспособностью что-то по такому поводу сделать — тут нечто, что рано или поздно как-то взорвется, поменяется, рухнет. Но мы не знаем как, потому что сами европейцы не знают. И неясно, сколько им потребуется времени, чтобы включить инстинкт самосохранения, если это вообще произойдет. Грозить им ядерной бомбой, как это делают наши лучшие эксперты по Европе (в лице Сергея Караганова)? Может, угроза и подействует.Но скорее дальнейший ход событий тут будет зависеть от того мира, который незападный — и потому свободен в выборе собственной судьбы.

https://ria.ru/20230613/otnosheniya-1877898855.html

https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html

https://ria.ru/20230529/evropa-1874683655.html

https://ria.ru/20230626/evropa-1880409940.html

европа

сша

китай

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аналитика, цены на нефть, европа, сша, китай, ли цян, сергей караганов, евросоюз, европейский совет по международным отношениям