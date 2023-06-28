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СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности - РИА Новости, 28.06.2023
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08:39 28.06.2023 (обновлено: 10:37 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/srok-1880823383.html
СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности
СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности - РИА Новости, 28.06.2023
СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности
Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T08:39
2023-06-28T10:37
общество
россия
госдума рф
лдпр
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили "Известия" со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговый кодекс России.Проект, подготовленный фракцией ЛДПР, рассматривается как решение проблемы постоянных потерь производимого объема продуктов питания. Из-за множества факторов, например, климатических факторов или нарушения условий хранения, ежегодно пятая часть произведенных продуктов пропадает. Магазинам сейчас невыгодно раздавать продукты с истекающим сроком годности, так как только с выброшенной продукции они могут не платить НДС."Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке.По информации журналистов, из списка товаров, которые могут быть переданы населению, законодатели предлагают исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.
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общество, россия, госдума рф, лдпр
Общество, Россия, Госдума РФ, ЛДПР
СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности

"Известия": в Госдуме предложили разрешить раздавать продукты с истекающим сроком годности

© РИА Новости / Варвара Гертье | Перейти в медиабанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Покупательница в супермаркете. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили "Известия" со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговый кодекс России.
Проект, подготовленный фракцией ЛДПР, рассматривается как решение проблемы постоянных потерь производимого объема продуктов питания. Из-за множества факторов, например, климатических факторов или нарушения условий хранения, ежегодно пятая часть произведенных продуктов пропадает. Магазинам сейчас невыгодно раздавать продукты с истекающим сроком годности, так как только с выброшенной продукции они могут не платить НДС.
«
"Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке.
По информации журналистов, из списка товаров, которые могут быть переданы населению, законодатели предлагают исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.
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