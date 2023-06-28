https://ria.ru/20230628/srok-1880823383.html

СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности

СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности - РИА Новости, 28.06.2023

СМИ: Госдума предложила раздавать продукты с истекающим сроком годности

Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T08:39

2023-06-28T08:39

2023-06-28T10:37

общество

россия

госдума рф

лдпр

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Госдума рассматривает возможность отмены НДС для продуктов с истекающим сроком годности, если реализующие их магазины раздадут их населению бесплатно, сообщили "Известия" со ссылкой на законопроект с поправками в Налоговый кодекс России.Проект, подготовленный фракцией ЛДПР, рассматривается как решение проблемы постоянных потерь производимого объема продуктов питания. Из-за множества факторов, например, климатических факторов или нарушения условий хранения, ежегодно пятая часть произведенных продуктов пропадает. Магазинам сейчас невыгодно раздавать продукты с истекающим сроком годности, так как только с выброшенной продукции они могут не платить НДС."Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам. Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп", — говорится в пояснительной записке.По информации журналистов, из списка товаров, которые могут быть переданы населению, законодатели предлагают исключить продукты детского и диетического питания и алкоголь.

https://ria.ru/20230524/tseny-1873826543.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

общество, россия, госдума рф, лдпр