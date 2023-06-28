https://ria.ru/20230628/sputnik-1880858243.html

"Роскосмос" показал первый снимок со спутника "Метеор-М"

"Роскосмос" показал первый снимок со спутника "Метеор-М" - РИА Новости, 28.06.2023

"Роскосмос" показал первый снимок со спутника "Метеор-М"

"Роскосмос" опубликовал первый снимок с нового гидрометеорологического спутника "Метеор-М" № 2-3, запущенного вчера на орбиту с космодрома Восточный. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:41

2023-06-28T11:41

2023-06-28T14:21

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал первый снимок с нового гидрометеорологического спутника "Метеор-М" № 2-3, запущенного вчера на орбиту с космодрома Восточный. "Получены первые данные с нового гидрометеорологического космического аппарата "Метеор-М" № 2-3, успешно запущенного 27 июня 2023 года с космодрома Восточный. Все обеспечивающие системы работают в штатном режиме и без замечаний", — говорится в публикации.На фото, сделанном при помощи многозонального сканирующего устройства малого разрешения (МСУ-МР), запечатлена Восточная Сибирь.МСУ-МР предназначено для широкозахватной съемки (на полосе шириной до 2850 километров) облачного покрова и подстилающей поверхности, в том числе ледового покрова, с разрешением до километра.Кроме того, на борту нового спутника есть комплекс многоканальной съемки среднего разрешения на полосе 900 километров с разрешением 60 или 120 метров, бортовой радиолокационный комплекс для сканирования поверхности Земли в радиодиапазоне, а также радиометрическая аппаратура для температурно-влажностного зондирования атмосферы в сверхвысокочастотном диапазоне, что нужно для раннего прогнозирования тайфунов и ураганов. Также среди приборов "Метеора-М" № 2-3 инфракрасный Фурье-спектрометр для получения профилей температуры, влажности в тропосфере и нижней стратосфере и определения общего содержания озона в озоновом слое Земли, и гелиогеофизический аппаратурный комплекс, с помощью которого проходит контроль радиационной обстановки, состояния магнитосферы, ионосферы и верхней атмосферы. Спутник массой 3250 килограммов накануне вывели на орбиту высотой 832 километра на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный. Предполагается, что он заменит аналогичный аппарат "Метеор-М" № 2, который работает на орбите с 2014 года.

https://ria.ru/20230627/sputniki-1880794065.html

https://ria.ru/20230626/nauka-1879853078.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, роскосмос, восточная сибирь, земля