https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880904219.html

Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ

Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ

Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:22

2023-06-28T14:22

2023-06-28T17:04

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в документе.Также в районах Предтечено и Веселого нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Под Новопавловкой уничтожен ракетный склад 47-й артиллерийской бригады украинских войск.

https://ria.ru/20230628/ataki-1880903191.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины