https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880904219.html
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ
Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:22
2023-06-28T14:22
2023-06-28T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в документе.Также в районах Предтечено и Веселого нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Под Новопавловкой уничтожен ракетный склад 47-й артиллерийской бригады украинских войск.
https://ria.ru/20230628/ataki-1880903191.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ
ВС России в Краматорске поразили пункт дислокации командования мотопехотной бригады ВСУ