Рейтинг@Mail.ru
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:22 28.06.2023 (обновлено: 17:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880904219.html
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ
Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:22
2023-06-28T17:04
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d2eba25a4ed633bde4189eb3f6d2655.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации."В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в документе.Также в районах Предтечено и Веселого нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.Под Новопавловкой уничтожен ракетный склад 47-й артиллерийской бригады украинских войск.
https://ria.ru/20230628/ataki-1880903191.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873367940_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cfb5d6c80707a116d410fc3fcbc40c4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные ударили по расположению командования бригады ВСУ

ВС России в Краматорске поразили пункт дислокации командования мотопехотной бригады ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пулеметная лента во время работы зенитного расчета мобильной группы быстрого реагирования, вооруженной пулемётом ДШК, установленным в кузове УАЗа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Российские войска в ДНР нанесли удар по расположению командования 56-й бригады ВСУ, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.
"В городе Краматорск Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ", — говорится в документе.
Также в районах Предтечено и Веселого нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ.
Под Новопавловкой уничтожен ракетный склад 47-й артиллерийской бригады украинских войск.
Минобороны РФ об отражении атак ВСУ
ВС России за сутки отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении
Вчера, 14:21
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала