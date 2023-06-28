https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880902890.html
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении
Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:20
2023-06-28T14:20
2023-06-28T14:25
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также диверсионно-разведывательное подразделение, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20230628/ataki-1880904099.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении
Минобороны: российские военные уничтожили украинскую ДРГ на острове Антоновский
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также диверсионно-разведывательное подразделение, сообщило в среду Минобороны РФ.
"На херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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