https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880902890.html

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Российские военные уничтожили украинскую ДРГ на Херсонском направлении

Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:20

2023-06-28T14:20

2023-06-28T14:25

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили в течение суток на херсонском направлении до 50 украинских военнослужащих, три автомобиля, гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30, а также диверсионно-разведывательное подразделение, сообщило в среду Минобороны РФ."На херсонском направлении умелыми действиями российских войск и огнем артиллерии уничтожено диверсионно-разведывательное подразделение противника при попытке высадки и закрепления на северной части острова Антоновский. В течение суток на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубицы: "Мста-Б", Д-20 и Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20230628/ataki-1880904099.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность