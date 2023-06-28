https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880901364.html

ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ

ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:18

2023-06-28T14:18

2023-06-28T15:04

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

украинский демократический альянс за реформы (удар)

донбасс

войска воздушно-космической обороны

донецкая народная республика

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации."Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута", — говорится в публикации.Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.Всего за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили на Донецком направлении свыше 240 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийская установку Krab польского производства.Российская армия сумела отразить две украинские атаки возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР, где противник наступал силами до мотопехотной роты. Кроме того, артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении. За минувшие сутки Киев потерял на этих участках фронта:Украинские диверсанты планировали высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский на Херсонском направлении, но их действия пресекли ВС России. В итоге потери противника составили до 50 бойцов и несколько автомобилей и гаубиц.Попытки ВСУ наступать потерпели неудачу и на Краснолиманском направлении. Российские военные отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР."За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", — уточнили в ведомстве.В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Также за прошедший день силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь украинских беспилотников.

https://radiosputnik.ria.ru/20230622/nastuplenie-1879810188.html

https://ria.ru/20230621/soprotivlenie-1879465076.html

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донбасс

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), донбасс, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика