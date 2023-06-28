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ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
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14:18 28.06.2023 (обновлено: 15:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880901364.html
ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ
ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ
Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:18
2023-06-28T15:04
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
донбасс
войска воздушно-космической обороны
донецкая народная республика
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.&quot;Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута&quot;, — говорится в публикации.Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.Всего за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили на Донецком направлении свыше 240 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийская установку Krab польского производства.Российская армия сумела отразить две украинские атаки возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР, где противник наступал силами до мотопехотной роты. Кроме того, артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении. За минувшие сутки Киев потерял на этих участках фронта:Украинские диверсанты планировали высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский на Херсонском направлении, но их действия пресекли ВС России. В итоге потери противника составили до 50 бойцов и несколько автомобилей и гаубиц.Попытки ВСУ наступать потерпели неудачу и на Краснолиманском направлении. Российские военные отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР."За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", — уточнили в ведомстве.В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.Также за прошедший день силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь украинских беспилотников.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/nastuplenie-1879810188.html
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россия
донбасс
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), донбасс, войска воздушно-космической обороны, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Донбасс, Войска воздушно-космической обороны, Донецкая Народная Республика
ВКС России нанесли удары по топливной инфраструктуре ВСУ

В Минобороны заявили о поражении объектов нефтепереработки и хранения топлива для ВСУ

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкЛетно-тактические учения экипажей истребителей
Летно-тактические учения экипажей истребителей - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по топливной инфраструктуре ВСУ в Донбассе, сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«

"Воздушно-космическими силами России нанесены удары высокоточным оружием по объектам нефтепереработки и хранения топлива для обеспечения группировки ВСУ в Донбассе. Цель удара достигнута", — говорится в публикации.

Российским военным удалось поразить все назначенные цели противника.
Всего за минувшие сутки Вооруженные силы уничтожили на Донецком направлении свыше 240 украинских военных, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также самоходную артиллерийская установку Krab польского производства.
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Российская армия сумела отразить две украинские атаки возле Старомайорского в районе Времевского выступа в ДНР, где противник наступал силами до мотопехотной роты.
Кроме того, артиллерия, ракетные войска и авиация нанесли удары по резервам ВСУ на Запорожском направлении. За минувшие сутки Киев потерял на этих участках фронта:
  • до 235 военнослужащих;
  • два танка;
  • три боевые бронированные машины;
  • два автомобиля и гаубицы Д-20 и "Мста-Б".
Украинские диверсанты планировали высадиться и закрепиться в северной части острова Антоновский на Херсонском направлении, но их действия пресекли ВС России. В итоге потери противника составили до 50 бойцов и несколько автомобилей и гаубиц.
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Попытки ВСУ наступать потерпели неудачу и на Краснолиманском направлении. Российские военные отбили атаки в районе Кузьмино в ЛНР и Григоровки в ДНР.
«
"За сутки уничтожено до 115 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30", — уточнили в ведомстве.
В городе Краматорске Донецкой Народной Республики поражен пункт временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ.
Также за прошедший день силы ПВО перехватили три крылатые ракеты Storm Shadow, шесть снарядов РСЗО HIMARS и уничтожили восемь украинских беспилотников.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
27 июня, 15:00
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 27.06.2023 Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)ДонбассВойска воздушно-космической обороныДонецкая Народная Республика
 
 
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