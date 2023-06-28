https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880860789.html

Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ

Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023

Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ

Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:52

2023-06-28T11:52

2023-06-28T14:07

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, видео ликвидации опорного пункта, снятое с беспилотника, предоставили РИА Новости бойцы-добровольцы. "Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника", - рассказал РИА Новости командир БАРС с позывным Дядька. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военные уничтожили 41 танк и 102 бронемашины. Всего же в ходе контрнаступления, поданным на 27 июня, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися украинскими танками Leopard немецкого производства тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230624/minoborony-1880192684.html

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Работа артиллеристов и добровольческого отряда БАРС на запорожском направлении Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении. 2023-06-28T11:52 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область