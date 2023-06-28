https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880860789.html
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ
Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:52
2023-06-28T11:52
2023-06-28T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880865848_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac2ad8ccb85ffa2bba67ef19edb96bb.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, видео ликвидации опорного пункта, снятое с беспилотника, предоставили РИА Новости бойцы-добровольцы. "Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника", - рассказал РИА Новости командир БАРС с позывным Дядька. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военные уничтожили 41 танк и 102 бронемашины. Всего же в ходе контрнаступления, поданным на 27 июня, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися украинскими танками Leopard немецкого производства тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230624/minoborony-1880192684.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880865848_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0511bfbb6dffd2b69da74a6e35380b93.jpg
Работа артиллеристов и добровольческого отряда БАРС на запорожском направлении
Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении.
2023-06-28T11:52
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ
Российские бойцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ в районе города Орехов