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Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 28.06.2023 (обновлено: 14:07 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880860789.html
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ - РИА Новости, 28.06.2023
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ
Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:52
2023-06-28T14:07
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, видео ликвидации опорного пункта, снятое с беспилотника, предоставили РИА Новости бойцы-добровольцы. "Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника", - рассказал РИА Новости командир БАРС с позывным Дядька. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военные уничтожили 41 танк и 102 бронемашины. Всего же в ходе контрнаступления, поданным на 27 июня, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися украинскими танками Leopard немецкого производства тогда вызвали большой резонанс на Западе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Работа артиллеристов и добровольческого отряда БАРС на запорожском направлении
Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении.
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область
Российские бойцы-добровольцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ

Российские бойцы показали видео уничтожения опорного пункта ВСУ в районе города Орехов

Читать ria.ru в
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 июн - РИА Новости. Российские артиллеристы при поддержке корпуса БПЛА добровольческого отряда БАРС уничтожают позиции противника на запорожском направлении в районе города Орехов, видео ликвидации опорного пункта, снятое с беспилотника, предоставили РИА Новости бойцы-добровольцы.
«
"Сегодня с пяти утра начался массированный ракетный обстрел со стороны ВСУ. Наша артиллерия быстро ответила и уничтожила опорный пункт и места дислокации личного состава противника", - рассказал РИА Новости командир БАРС с позывным Дядька.
Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что на ореховском направлении только за последнюю неделю российские военные уничтожили 41 танк и 102 бронемашины. Всего же в ходе контрнаступления, поданным на 27 июня, Киев потерял 259 танков и 780 бронемашин.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard.
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися украинскими танками Leopard немецкого производства тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Уничтожение танка ВСУ ударом управляемой ракеты - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
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24 июня, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФЗапорожская область
 
 
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