https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html

Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями

Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями - РИА Новости, 28.06.2023

Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями

Экипаж боевого вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении уничтожил три украинские бронемашины подряд точными попаданиями, видеозапись операции... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:18

2023-06-28T11:18

2023-06-28T12:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипаж боевого вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении уничтожил три украинские бронемашины подряд точными попаданиями, видеозапись операции опубликовало Министерство обороны, она доступна в телеграм-канале РИА Новости."Экипажи разведывательно-ударных вертолетов, обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ, уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами", — сообщили в ведомстве. На видео — кадры с прицельной системы российского вертолета, наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, а также переговоры членов экипажа. "Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! — Готов. — Огонь! — Выше, выше, выше! — Есть. — Следующую. — Еще? — Да. — Готов. — Есть!" — приводится в ролике фрагмент переговоров членов экипажа вертолета.Всего поражено три бронемашины подряд, экипаж затратил ровно по одной ракете на каждую, причем их запускали с минимальным интервалом.

https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880180001.html

https://ria.ru/20230628/rakety-1880840400.html

россия

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Дарья Буймова

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Уничтожение колонны техники ВСУ Минобороны России показало видео уничтожения колонны техники ВСУ 2023-06-28T11:18 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия