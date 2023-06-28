https://ria.ru/20230628/spetsoperatsiya-1880847389.html
Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями
Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями - РИА Новости, 28.06.2023
Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями
Экипаж боевого вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении уничтожил три украинские бронемашины подряд точными попаданиями, видеозапись операции... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:18
2023-06-28T11:18
2023-06-28T12:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипаж боевого вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении уничтожил три украинские бронемашины подряд точными попаданиями, видеозапись операции опубликовало Министерство обороны, она доступна в телеграм-канале РИА Новости."Экипажи разведывательно-ударных вертолетов, обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ, уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами", — сообщили в ведомстве. На видео — кадры с прицельной системы российского вертолета, наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, а также переговоры членов экипажа. "Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! — Готов. — Огонь! — Выше, выше, выше! — Есть. — Следующую. — Еще? — Да. — Готов. — Есть!" — приводится в ролике фрагмент переговоров членов экипажа вертолета.Всего поражено три бронемашины подряд, экипаж затратил ровно по одной ракете на каждую, причем их запускали с минимальным интервалом.
https://ria.ru/20230624/spetsoperatsiya-1880180001.html
https://ria.ru/20230628/rakety-1880840400.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Уничтожение колонны техники ВСУ
Минобороны России показало видео уничтожения колонны техники ВСУ
2023-06-28T11:18
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PT0M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Вертолет ВКС уничтожил подряд три бронемашины ВСУ точными попаданиями
Минобороны опубликовало видео уничтожения бронемашин ВСУ вертолетом ВКС
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Экипаж боевого вертолета ВКС России на Южнодонецком направлении уничтожил три украинские бронемашины подряд точными попаданиями, видеозапись операции опубликовало Министерство обороны, она доступна в телеграм-канале РИА Новости.
"Экипажи разведывательно-ударных вертолетов, обнаружив выдвижение колонны бронетехники ВСУ, уничтожили бронетехнику управляемыми ракетами", — сообщили в ведомстве.
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На видео — кадры с прицельной системы российского вертолета, наведение, пуски противотанковых управляемых ракет по украинской бронетехнике, а также переговоры членов экипажа.
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"Следующую давай, быстрее, быстрее, следующую! — Готов. — Огонь! — Выше, выше, выше! — Есть. — Следующую. — Еще? — Да. — Готов. — Есть!" — приводится в ролике фрагмент переговоров членов экипажа вертолета.
Всего поражено три бронемашины подряд, экипаж затратил ровно по одной ракете на каждую, причем их запускали с минимальным интервалом.
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