В МИД назвали СВО самой эффективной правозащитной операцией
Дипломат Андреев: СВО стала самой эффективной правозащитной операцией в свете русофобии
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Специальная военная операция России стала самой эффективной правозащитной операцией, она помогает защитить интересы российских соотечественников на Украине, считает заместитель директора департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Владимир Андреев.
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"Эта (русофобская) линия ведётся давно исторически, сейчас переживает обострение. На фоне этого обострения нам, России, необходимо быть едиными, сплоченными, отстаивая свои права и в том числе вооруженным путём, специальной военной операцией… Это правозащитная операция. Может быть, самая эффективная правозащитная операция по обеспечению прав и законных интересов наших соотечественников на Украине", - сказал дипломат РИА Новости.
По его словам, пытаясь оказать давление на диаспору РФ, страны Запада раскрутили "маховик русофобии". "В нынешних условиях раскручен такой "маховик русофобии", дискриминации России, всего российского, русского. Частью этой дискриминации являются, конечно, решения этих недружественных властей, давление на нашу диаспору", - отметил он.
"Это отвратительно, с этим надо бороться. Но это часть противодействия коллективного Запада и России", - подчеркнул дипломат.