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У России нашли союзников по всему миру - РИА Новости, 28.06.2023
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07:57 28.06.2023 (обновлено: 08:00 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/soyuznik-1880820525.html
У России нашли союзников по всему миру
У России нашли союзников по всему миру - РИА Новости, 28.06.2023
У России нашли союзников по всему миру
Сближение интересов правых и левых движений по всему миру ведет к их общей поддержке России, такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в колонке в... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T07:57
2023-06-28T08:00
россия
венесуэла
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сближение интересов правых и левых движений по всему миру ведет к их общей поддержке России, такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в колонке в журнале Newsweek.Рост "популистских" и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России, полагает автор. "По иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России", — говорится в публикации.По мнению Гарсии, одна из причин поддержки левыми России кроется в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом, и его ролью в борьбе с западным капитализмом.Это историческое наследие, которое проявляется в том числе и в антиамериканизме, до сих пор влияет, по мнению автора, на позицию разных лидеров, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью.В качестве примеров автор публикации приводит Венесуэлу, которая искала в России альтернативу блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической состоятельности, считает Гарсия.Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию.
https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html
https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html
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россия, венесуэла, сша, в мире
Россия, Венесуэла, США, В мире
У России нашли союзников по всему миру

Журналист Гарсиа: левые и правые движения по всему миру поддерживают Россию

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля
Спасская башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Спасская башня Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сближение интересов правых и левых движений по всему миру ведет к их общей поддержке России, такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в колонке в журнале Newsweek.
Рост "популистских" и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России, полагает автор. "По иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России", — говорится в публикации.
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По мнению Гарсии, одна из причин поддержки левыми России кроется в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом, и его ролью в борьбе с западным капитализмом.
Это историческое наследие, которое проявляется в том числе и в антиамериканизме, до сих пор влияет, по мнению автора, на позицию разных лидеров, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью.
В качестве примеров автор публикации приводит Венесуэлу, которая искала в России альтернативу блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической состоятельности, считает Гарсия.
Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию.
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