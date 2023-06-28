https://ria.ru/20230628/soyuznik-1880820525.html

У России нашли союзников по всему миру

У России нашли союзников по всему миру - РИА Новости, 28.06.2023

У России нашли союзников по всему миру

Сближение интересов правых и левых движений по всему миру ведет к их общей поддержке России, такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в колонке в... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T07:57

2023-06-28T07:57

2023-06-28T08:00

россия

венесуэла

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871603469_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_06e0ec210bafb58c8fae11b73a2abdec.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Сближение интересов правых и левых движений по всему миру ведет к их общей поддержке России, такое мнение высказал журналист Рафаэль Цавкко Гарсия в колонке в журнале Newsweek.Рост "популистских" и националистических движений по всему миру повлиял на позицию левых в отношении России, полагает автор. "По иронии судьбы, некоторые левые лидеры нашли общий язык с правыми популистскими лидерами, которые поддерживают нарративы против истеблишмента и бросают вызов либеральному международному порядку. Это сближение интересов стирает идеологические границы и ведет к общей поддержке России", — говорится в публикации.По мнению Гарсии, одна из причин поддержки левыми России кроется в исторической идеологической близости. Многие левые движения и лидеры традиционно восхищались принципами, связанными с Советским Союзом, и его ролью в борьбе с западным капитализмом.Это историческое наследие, которое проявляется в том числе и в антиамериканизме, до сих пор влияет, по мнению автора, на позицию разных лидеров, стирая грань между идеологией и геополитической реальностью.В качестве примеров автор публикации приводит Венесуэлу, которая искала в России альтернативу блокаде своей экономики под руководством США. В этом контексте поддержка России становится стратегическим выбором, а не просто отражением идеологической состоятельности, считает Гарсия.Президент Бразилии Лула да Силва также, по мнению автора, откровенно поддерживает Россию в конфликте с Украиной, и он не единственный левый лидер, занявший такую ​​позицию.

https://ria.ru/20230627/kuba-1880766510.html

https://ria.ru/20230607/politika-1876231487.html

россия

венесуэла

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, венесуэла, сша, в мире