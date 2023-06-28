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Астраханская и Могилевская области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2023
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Астраханская область
Астраханская область
 
13:03 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880878074.html
Астраханская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
Астраханская и Могилевская области договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2023
Астраханская и Могилевская области договорились о сотрудничестве
Астраханская область РФ и Могилевская область Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация губернатора Астраханской области. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:03
2023-06-28T13:03
астраханская область
астраханская область
игорь бабушкин
наталья кочанова
белоруссия
могилевская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Астраханская область РФ и Могилевская область Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация губернатора Астраханской области. Документ был подписан в ходе встречи спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями органов госвласти субъектов. В своем докладе на встрече губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил плодотворную работу с белорусскими коллегами в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, транспорте и других сферах. Он напомнил, что договоренность о подписании соглашения была достигнута ранее с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко во время визита астраханской делегации в Могилев в феврале 2023 года. За несколько месяцев связи между регионами начали активно развиваться. "Целью соглашения является расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Основными направлениями для двусторонней работы станут торговля, инвестиции и промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, наука и техника, образование, культура и туризм, здравоохранение, спорт и молодежная политика", - говорится в сообщении. Также соглашение о сотрудничестве подписали дума Астраханской области и могилевский областной совет депутатов. По данным Матвиенко, товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2022 года вырос на 12% и составил 45 миллиардов долларов. Россия продолжает инвестировать в белорусскую экономику, и за последний год сумма вложений увеличилась более, чем в полтора раза. Кочанова также подчеркнула важность сотрудничества между странами и, в особенности, между регионами. По ее словам, за дни юбилейного Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе, подписано 86 соглашений и деловых контрактов на сумму 110 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20230627/astrakhan-1880760020.html
астраханская область
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астраханская область, игорь бабушкин, наталья кочанова, белоруссия, могилевская область
Астраханская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, Наталья Кочанова, Белоруссия, Могилевская область

Астраханская и Могилевская области договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 июн - РИА Новости. Астраханская область РФ и Могилевская область Белоруссии заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
Документ был подписан в ходе встречи спикера Совфеда РФ Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальи Кочановой с руководителями органов госвласти субъектов.
В своем докладе на встрече губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин отметил плодотворную работу с белорусскими коллегами в сельском хозяйстве, строительстве, логистике, транспорте и других сферах. Он напомнил, что договоренность о подписании соглашения была достигнута ранее с председателем Могилевского областного исполнительного комитета Анатолием Исаченко во время визита астраханской делегации в Могилев в феврале 2023 года. За несколько месяцев связи между регионами начали активно развиваться.
"Целью соглашения является расширение и укрепление сотрудничества сторон в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах. Основными направлениями для двусторонней работы станут торговля, инвестиции и промышленность, сельское хозяйство, рыболовство и рыбоводство, наука и техника, образование, культура и туризм, здравоохранение, спорт и молодежная политика", - говорится в сообщении. Также соглашение о сотрудничестве подписали дума Астраханской области и могилевский областной совет депутатов.
Астрахань - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
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27 июня, 17:41
По данным Матвиенко, товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам 2022 года вырос на 12% и составил 45 миллиардов долларов. Россия продолжает инвестировать в белорусскую экономику, и за последний год сумма вложений увеличилась более, чем в полтора раза.
Кочанова также подчеркнула важность сотрудничества между странами и, в особенности, между регионами. По ее словам, за дни юбилейного Форума регионов России и Белоруссии, который проходит в Уфе, подписано 86 соглашений и деловых контрактов на сумму 110 миллиардов рублей.
 
Астраханская областьАстраханская областьИгорь БабушкинНаталья КочановаБелоруссияМогилевская область
 
 
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