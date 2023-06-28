Рейтинг@Mail.ru
"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 28.06.2023 (обновлено: 11:46 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880849350.html
"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве
"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2023
"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве
Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T11:25
2023-06-28T11:46
миа "россия сегодня"
дмитрий киселев
российская академия наук
геннадий красников
россия
медиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880853326_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2bab7af81146bc53aacdb7e247fd8a5a.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников.Цель соглашения — популяризация успехов российской науки, повышение престижа научной деятельности, распространение научных и технических знаний, содействие развитию информационного общества. В соответствии с договоренностью "Россия сегодня" будет оказывать РАН всестороннюю информационную поддержку, а та, в свою очередь, содействовать продвижению медиагруппы на своих ресурсах и проводимых академией мероприятиях в России и за рубежом."Россия всегда славилась своими умами, а в РАН традиционно концентрируется их золотой фонд, мощнейший генератор интеллектуальной энергии. Наша медиагруппа видит свою роль в том, чтобы доносить эту энергию до миллионов, рассказывать просто о сложном, увлекать наукой и привлекать в науку заинтересованных и талантливых. В контексте вызовов, стоящих перед нашей страной, эта задача актуальна как никогда", – подчеркнул Дмитрий Киселев."Наука, фундаментальные, поисковые исследования – это особая, очень яркая и увлекательная сфера. Соглашение, которое мы подписываем с медиагруппой "Россия сегодня", позволит рассказывать широкой аудитории о достижениях наших учёных, показывать исследователей как людей, увлечённых любимым делом, и, уверен, тем самым вовлечь в науку талантливую молодёжь", – отметил, в свою очередь, Геннадий Красников.Стороны договорились, что на новостных ресурсах медиагруппы, обладающей многомиллионной аудиторией, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством РАН, а также ее официальные сообщения. Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием членов академии.
https://ria.ru/20230615/mediaplan-1878442822.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1880853326_176:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_ce410d082ada6edf8a0c14e4ccb92aef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
миа "россия сегодня", дмитрий киселев, российская академия наук, геннадий красников, россия, медиа
МИА "Россия сегодня", Дмитрий Киселев, Российская академия наук, Геннадий Красников, Россия, Медиа

"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия сегодня и РАН - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников.
Цель соглашения — популяризация успехов российской науки, повышение престижа научной деятельности, распространение научных и технических знаний, содействие развитию информационного общества. В соответствии с договоренностью "Россия сегодня" будет оказывать РАН всестороннюю информационную поддержку, а та, в свою очередь, содействовать продвижению медиагруппы на своих ресурсах и проводимых академией мероприятиях в России и за рубежом.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия сегодня и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 4
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы Россия сегодня и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
© РИА Новости / Владимир Трефилов
2 из 4
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
3 из 4
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
4 из 4
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
© РИА Новости / Виталий Белоусов
1 из 4
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
© РИА Новости / Владимир Трефилов
2 из 4
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
3 из 4
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
4 из 4
"Россия всегда славилась своими умами, а в РАН традиционно концентрируется их золотой фонд, мощнейший генератор интеллектуальной энергии. Наша медиагруппа видит свою роль в том, чтобы доносить эту энергию до миллионов, рассказывать просто о сложном, увлекать наукой и привлекать в науку заинтересованных и талантливых. В контексте вызовов, стоящих перед нашей страной, эта задача актуальна как никогда", – подчеркнул Дмитрий Киселев.
«
"Наука, фундаментальные, поисковые исследования – это особая, очень яркая и увлекательная сфера. Соглашение, которое мы подписываем с медиагруппой "Россия сегодня", позволит рассказывать широкой аудитории о достижениях наших учёных, показывать исследователей как людей, увлечённых любимым делом, и, уверен, тем самым вовлечь в науку талантливую молодёжь", – отметил, в свою очередь, Геннадий Красников.
Стороны договорились, что на новостных ресурсах медиагруппы, обладающей многомиллионной аудиторией, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством РАН, а также ее официальные сообщения. Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием членов академии.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов во время подписания документов
Роскачество и "Россия сегодня" подписали медиаплан "Винного гида России"
15 июня, 18:55
 
МИА "Россия сегодня"Дмитрий КиселевРоссийская академия наукГеннадий КрасниковРоссияМедиа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала