https://ria.ru/20230628/sotrudnichestvo-1880849350.html

"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве

"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 28.06.2023

"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве

Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T11:25

2023-06-28T11:25

2023-06-28T11:46

миа "россия сегодня"

дмитрий киселев

российская академия наук

геннадий красников

россия

медиа

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников.Цель соглашения — популяризация успехов российской науки, повышение престижа научной деятельности, распространение научных и технических знаний, содействие развитию информационного общества. В соответствии с договоренностью "Россия сегодня" будет оказывать РАН всестороннюю информационную поддержку, а та, в свою очередь, содействовать продвижению медиагруппы на своих ресурсах и проводимых академией мероприятиях в России и за рубежом."Россия всегда славилась своими умами, а в РАН традиционно концентрируется их золотой фонд, мощнейший генератор интеллектуальной энергии. Наша медиагруппа видит свою роль в том, чтобы доносить эту энергию до миллионов, рассказывать просто о сложном, увлекать наукой и привлекать в науку заинтересованных и талантливых. В контексте вызовов, стоящих перед нашей страной, эта задача актуальна как никогда", – подчеркнул Дмитрий Киселев."Наука, фундаментальные, поисковые исследования – это особая, очень яркая и увлекательная сфера. Соглашение, которое мы подписываем с медиагруппой "Россия сегодня", позволит рассказывать широкой аудитории о достижениях наших учёных, показывать исследователей как людей, увлечённых любимым делом, и, уверен, тем самым вовлечь в науку талантливую молодёжь", – отметил, в свою очередь, Геннадий Красников.Стороны договорились, что на новостных ресурсах медиагруппы, обладающей многомиллионной аудиторией, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством РАН, а также ее официальные сообщения. Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием членов академии.

https://ria.ru/20230615/mediaplan-1878442822.html

россия

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

миа "россия сегодня", дмитрий киселев, российская академия наук, геннадий красников, россия, медиа