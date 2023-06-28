"Россия сегодня" и РАН договорились о сотрудничестве
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили в среду генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников.
Цель соглашения — популяризация успехов российской науки, повышение престижа научной деятельности, распространение научных и технических знаний, содействие развитию информационного общества. В соответствии с договоренностью "Россия сегодня" будет оказывать РАН всестороннюю информационную поддержку, а та, в свою очередь, содействовать продвижению медиагруппы на своих ресурсах и проводимых академией мероприятиях в России и за рубежом.
© РИА Новости / Виталий БелоусовГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и президент РАН Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН
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Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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Президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников на церемонии подписания соглашения о сотрудничестве медиагруппы "Россия сегодня" и РАН в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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"Россия всегда славилась своими умами, а в РАН традиционно концентрируется их золотой фонд, мощнейший генератор интеллектуальной энергии. Наша медиагруппа видит свою роль в том, чтобы доносить эту энергию до миллионов, рассказывать просто о сложном, увлекать наукой и привлекать в науку заинтересованных и талантливых. В контексте вызовов, стоящих перед нашей страной, эта задача актуальна как никогда", – подчеркнул Дмитрий Киселев.
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"Наука, фундаментальные, поисковые исследования – это особая, очень яркая и увлекательная сфера. Соглашение, которое мы подписываем с медиагруппой "Россия сегодня", позволит рассказывать широкой аудитории о достижениях наших учёных, показывать исследователей как людей, увлечённых любимым делом, и, уверен, тем самым вовлечь в науку талантливую молодёжь", – отметил, в свою очередь, Геннадий Красников.
Стороны договорились, что на новостных ресурсах медиагруппы, обладающей многомиллионной аудиторией, будут публиковаться эксклюзивные интервью с руководством РАН, а также ее официальные сообщения. Кроме того, в международном мультимедийном пресс-центре "России сегодня" будут проходить пресс-конференции, брифинги и встречи различных форматов с участием членов академии.