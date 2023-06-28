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Систему "Умный дом" внедрят в доме-интернате Ельца - РИА Новости, 28.06.2023
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Липецкая область
 
12:15 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sistema-1880867116.html
Систему "Умный дом" внедрят в доме-интернате Ельца
Систему "Умный дом" внедрят в доме-интернате Ельца - РИА Новости, 28.06.2023
Систему "Умный дом" внедрят в доме-интернате Ельца
Система "Умный дом" внедряется в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Ельца Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T12:15
2023-06-28T12:15
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
елец
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Система "Умный дом" внедряется в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Ельца Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, это новейшие технологии, которые должны помочь подопечным и сотрудникам. Сделать их жизнь и работу безопаснее и комфортнее. "Умный дом" — это комплекс разработок и устройств, который включает в себя датчики, браслеты, голосовой помощник и многое другое.Артамонов отметил, что система круглосуточно оценивает состояние проживающего, а если жизненные показатели отклоняются от нормы, сигнал незамедлительно поступает сотрудникам интерната. "Умный дом" может регулировать температуру в палате и влажность воздуха. При необходимости проветрит комнату, не открывая окно. С помощью голосовых команд можно открыть или закрыть жалюзи и шторы, отрегулировать режим ночника, включить и выключить телевизор, вызвать сотрудника."Забота о престарелых и людях с ограниченными возможностями здоровья — один из показателей развитого и гуманного общества. В Липецкой области большое внимание уделяется работе с этими категориями жителей. Развивается система социальной службы, а проживание в стационарных учреждениях ежегодно улучшается", - сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов, елец
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Елец

Систему "Умный дом" внедрят в доме-интернате Ельца

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Система "Умный дом" внедряется в доме-интернате для престарелых и инвалидов города Ельца Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, это новейшие технологии, которые должны помочь подопечным и сотрудникам. Сделать их жизнь и работу безопаснее и комфортнее. "Умный дом" — это комплекс разработок и устройств, который включает в себя датчики, браслеты, голосовой помощник и многое другое.
Артамонов отметил, что система круглосуточно оценивает состояние проживающего, а если жизненные показатели отклоняются от нормы, сигнал незамедлительно поступает сотрудникам интерната. "Умный дом" может регулировать температуру в палате и влажность воздуха. При необходимости проветрит комнату, не открывая окно. С помощью голосовых команд можно открыть или закрыть жалюзи и шторы, отрегулировать режим ночника, включить и выключить телевизор, вызвать сотрудника.
"Забота о престарелых и людях с ограниченными возможностями здоровья — один из показателей развитого и гуманного общества. В Липецкой области большое внимание уделяется работе с этими категориями жителей. Развивается система социальной службы, а проживание в стационарных учреждениях ежегодно улучшается", - сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновЕлец
 
 
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