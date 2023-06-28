https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html

Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы

Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы - РИА Новости, 28.06.2023

Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева за фиктивное... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:34

2023-06-28T06:34

2023-06-28T06:34

новосибирская область

новосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

единая россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg

НОВОСИБИРСК, 28 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева за фиктивное трудоустройство помощницы, сообщает управление судебного департамента в регионе. "Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.Поповцев обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. По данным СК, депутат организовал фиктивное трудоустройство помощницы при условии передачи ему в полном объеме зарплаты. При этом, как считает следствие, человек не выполнял никакой работы, но депутат предоставлял необходимые документы, подтверждающие это. "В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Законодательного собрания Новосибирской области, на счета, находящиеся в пользовании Поповцева были перечислены денежные средства в размере 844 694 рубля 58 копеек, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере", - сообщили в управлении судебного департамента. Приговор пока не вступил в силу. Глеб Поповцев родился в 1971 году. Работает в заксобрании Новосибирской области уже второй созыв, входит во фракцию "Единая Россия" и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Поповцев – директор сельхозпредприятия "Ярковское".

https://ria.ru/20230627/shtraf-1880712321.html

новосибирская область

новосибирск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия