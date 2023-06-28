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Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы - РИА Новости, 28.06.2023
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06:34 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/shtraf-1880817046.html
Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы
Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы - РИА Новости, 28.06.2023
Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы
Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева за фиктивное... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T06:34
2023-06-28T06:34
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НОВОСИБИРСК, 28 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева за фиктивное трудоустройство помощницы, сообщает управление судебного департамента в регионе. &quot;Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства&quot;, - говорится в сообщении.Поповцев обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере. По данным СК, депутат организовал фиктивное трудоустройство помощницы при условии передачи ему в полном объеме зарплаты. При этом, как считает следствие, человек не выполнял никакой работы, но депутат предоставлял необходимые документы, подтверждающие это. "В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Законодательного собрания Новосибирской области, на счета, находящиеся в пользовании Поповцева были перечислены денежные средства в размере 844 694 рубля 58 копеек, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере", - сообщили в управлении судебного департамента. Приговор пока не вступил в силу. Глеб Поповцев родился в 1971 году. Работает в заксобрании Новосибирской области уже второй созыв, входит во фракцию "Единая Россия" и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Поповцев – директор сельхозпредприятия "Ярковское".
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новосибирская область, новосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф), единая россия, происшествия
Новосибирская область, Новосибирск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия, Происшествия
Новосибирского депутата оштрафовали за фиктивное трудоустройство помощницы

Суд оштрафовал новосибирского депутата за фиктивное трудоустройство помощницы

© РИА Новости / Андрей Старостин | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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НОВОСИБИРСК, 28 июн - РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей депутата заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева за фиктивное трудоустройство помощницы, сообщает управление судебного департамента в регионе.
«

"Приговором Октябрьского районного суда Новосибирска Поповцев Глеб признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства", - говорится в сообщении.

Поповцев обвинялся в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
По данным СК, депутат организовал фиктивное трудоустройство помощницы при условии передачи ему в полном объеме зарплаты. При этом, как считает следствие, человек не выполнял никакой работы, но депутат предоставлял необходимые документы, подтверждающие это.
"В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Законодательного собрания Новосибирской области, на счета, находящиеся в пользовании Поповцева были перечислены денежные средства в размере 844 694 рубля 58 копеек, чем Законодательному Собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере", - сообщили в управлении судебного департамента.
Приговор пока не вступил в силу.
Глеб Поповцев родился в 1971 году. Работает в заксобрании Новосибирской области уже второй созыв, входит во фракцию "Единая Россия" и состоит в комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Поповцев – директор сельхозпредприятия "Ярковское".
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