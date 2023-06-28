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Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу - РИА Новости, 28.06.2023
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Туризм
 
14:04 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/shri-lanka-1880888976.html
Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу
Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу - РИА Новости, 28.06.2023
Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу
Власти Шри-Ланки изменили размер штрафов за просроченные визы, сообщает Sri Lanka Mirror. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T14:04
2023-06-28T14:04
туризм
туризм
новости - туризм
шри-ланка
визы
туристы
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Шри-Ланки изменили размер штрафов за просроченные визы, сообщает Sri Lanka Mirror.По новым правилам, если иностранец покинет остров с визой, закончившейся менее семи дней назад, ему не придется платить штраф. Если же с момента окончания действия разрешения на въезд прошло от семи до 14 дней, штраф составит 250 долларов. Тем, кто просрочит визу на больший срок, придется перечислить в казну 500 долларов. И всем нарушителям предстоит еще раз заплатить визовый сбор.Ранее штраф за визу Шри-Ланки, просроченную более чем на два дня, составлял 500 долларов. Местные законодатели считают, что уменьшение суммы поможет привлечению зарубежных инвесторов и развитию туризма.Рассчитаться с бюджетом российские туристы смогут наличными или картой зарубежного банка.Путешественников, отказывающихся платить, все равно выпустят из страны, но обратно вернуться можно будет только после перечисления штрафа.
https://ria.ru/20230306/shri-lanka-1855696159.html
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туризм, новости - туризм, шри-ланка, визы, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Шри-Ланка, Визы, туристы
Власти Шри-Ланки изменили наказание за просроченную визу

Власти Шри-Ланки снизили штраф за просроченную визу

© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Власти Шри-Ланки изменили размер штрафов за просроченные визы, сообщает Sri Lanka Mirror.
По новым правилам, если иностранец покинет остров с визой, закончившейся менее семи дней назад, ему не придется платить штраф. Если же с момента окончания действия разрешения на въезд прошло от семи до 14 дней, штраф составит 250 долларов. Тем, кто просрочит визу на больший срок, придется перечислить в казну 500 долларов.
И всем нарушителям предстоит еще раз заплатить визовый сбор.
Ранее штраф за визу Шри-Ланки, просроченную более чем на два дня, составлял 500 долларов. Местные законодатели считают, что уменьшение суммы поможет привлечению зарубежных инвесторов и развитию туризма.
Рассчитаться с бюджетом российские туристы смогут наличными или картой зарубежного банка.
Путешественников, отказывающихся платить, все равно выпустят из страны, но обратно вернуться можно будет только после перечисления штрафа.
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