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Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2023
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22:51 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sholts-1881002647.html
Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии
Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2023
Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T22:51
2023-06-28T22:51
в мире
россия
белоруссия
германия
евгений пригожин
александр лукашенко
олаф шольц
нато
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию. Ранее вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский сообщил, что его страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", при том, что каких-либо данных об их количестве там нет. "Это ситуация, за которой мы наблюдаем с большой обеспокоенностью, но в то же время мы уверены, что мы в состоянии защитить нашу собственную территорию. Обещание при нападении защищать каждый сантиметр территории НАТО относится ко всем странам-участницам. В то же время я не рассчитываю в данный момент на изменение ситуации", - заявил канцлер Германии на совместной пресс-конференции с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски в Берлине, отвечая на вопрос, видит ли он в текущей ситуации новую исходящую по отношению к Украине, Литве или Польше опасность. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
https://ria.ru/20230628/granitsa-1880981862.html
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в мире, россия, белоруссия, германия, евгений пригожин, александр лукашенко, олаф шольц, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
В мире, Россия, Белоруссия, Германия, Евгений Пригожин, Александр Лукашенко, Олаф Шольц, НАТО, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии

Канцлер ФРГ Шольц: опасности для НАТО из-за перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию нет

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию.
Ранее вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский сообщил, что его страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", при том, что каких-либо данных об их количестве там нет.
Противотанковые ежи, установленные польскими военными на дорогах, ведущих из Белоруссии и России - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Качиньский заявил об укреплении границы с Белоруссией из-за "Вагнера"
Вчера, 19:41
«
"Это ситуация, за которой мы наблюдаем с большой обеспокоенностью, но в то же время мы уверены, что мы в состоянии защитить нашу собственную территорию. Обещание при нападении защищать каждый сантиметр территории НАТО относится ко всем странам-участницам. В то же время я не рассчитываю в данный момент на изменение ситуации", - заявил канцлер Германии на совместной пресс-конференции с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски в Берлине, отвечая на вопрос, видит ли он в текущей ситуации новую исходящую по отношению к Украине, Литве или Польше опасность.
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Столтенберг заявил, что недооценивать Россию нельзя
27 июня, 23:16
 
В миреРоссияБелоруссияГерманияЕвгений ПригожинАлександр ЛукашенкоОлаф ШольцНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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