https://ria.ru/20230628/sholts-1881002647.html

Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии

Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2023

Шольц не видит опасности в размещении "Вагнера" в Белоруссии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T22:51

2023-06-28T22:51

2023-06-28T22:51

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олаф шольц

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БЕРЛИН, 28 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что не видит изменений в области безопасности НАТО ввиду перемещения бойцов "Вагнера" в Белоруссию. Ранее вице-премьер правительства Польши Ярослав Качиньский сообщил, что его страна усиливает границу с Белоруссией из-за нахождения там бойцов группы "Вагнера", при том, что каких-либо данных об их количестве там нет. "Это ситуация, за которой мы наблюдаем с большой обеспокоенностью, но в то же время мы уверены, что мы в состоянии защитить нашу собственную территорию. Обещание при нападении защищать каждый сантиметр территории НАТО относится ко всем странам-участницам. В то же время я не рассчитываю в данный момент на изменение ситуации", - заявил канцлер Германии на совместной пресс-конференции с премьером Северной Македонии Димитаром Ковачевски в Берлине, отвечая на вопрос, видит ли он в текущей ситуации новую исходящую по отношению к Украине, Литве или Польше опасность. В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Захват произошел после заявлений Евгения Пригожина о том, что ВС РФ якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям "Вагнера", хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ России. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России. Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию. По данным ЦОС ФСБ, в ходе расследования было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления, с учетом этого уголовное дело 27 июня было прекращено.

https://ria.ru/20230628/granitsa-1880981862.html

https://ria.ru/20230627/stoltenberg-1880801947.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, белоруссия, германия, евгений пригожин, александр лукашенко, олаф шольц, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа