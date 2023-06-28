https://ria.ru/20230628/shizofreniya-1880816645.html

В России создают приложение для выявления обострения у людей с шизофренией

В России создают приложение для выявления обострения у людей с шизофренией - РИА Новости, 28.06.2023

В России создают приложение для выявления обострения у людей с шизофренией

Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый метод анализа данных, позволяющий предотвратить обострение у пациентов с шизофренией, на основе... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T06:21

2023-06-28T06:21

2023-06-28T06:21

россия

первый мгму имени сеченова

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Специалисты Сеченовского университета разрабатывают новый метод анализа данных, позволяющий предотвратить обострение у пациентов с шизофренией, на основе алгоритма можно будет создать приложение для телефона, которое предупредит пользователя о приближающемся обострении, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета. "На кафедре психиатрии и наркологии Первого МГМУ в Клинике психиатрии имени Корсакова создают новый метод анализа данных, позволяющий предотвращать обострения у пациентов с шизофренией. Разрабатываемый алгоритм можно будет использовать в приложении для смартфона. Приложение предупредит пользователя о приближающемся обострении и даст возможность врачу пригласить пациента на внеплановый визит для коррекции терапии", - говорится в сообщении. Шизофрения - хроническое психическое заболевание, которое предполагает длительную терапию. Заболевание может развиться в любом возрасте, но чаще всего манифестация происходит до 30 лет. Наиболее эффективная стратегия при этом расстройстве – достижение и сохранение длительной ремиссии, то есть стабильного состояния, при котором пациент может вести привычный образ жизни, пояснили в пресс-службе. "Чтобы сохранить стабильное состояние на фоне минимальной достаточной терапии, важно вовремя распознавать начальные признаки ухудшения состояния. Эти признаки бывают слабо выраженными, практически незаметными для пациента и его близких. Поэтому человек может упустить время и не обратиться вовремя к врачу. Между тем купировать состояние в самом начале обострения гораздо эффективнее и быстрее, чем при уже развившемся повторном приступе", - сказала врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского Университета Марина Кинкулькина, слова которой приводятся в сообщении. Разрабатываемое приложение будет оценивать состояние пациента путем анализа комплекса различных параметров, например ухудшение качества сна, изменение интересов и повседневной активности, отметили в университете. Если алгоритм выявит признаки дестабилизации, специалист пригласит пациента на внеплановый прием, уточнили в пресс-службе. Созданный алгоритм пройдет апробацию в клинике. После оценки результата разработку планируют внедрить в практику, подчеркнули разработчики.

https://ria.ru/20230621/blokirovka-1879636470.html

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россия, первый мгму имени сеченова, российская академия наук, общество