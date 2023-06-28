Рейтинг@Mail.ru
Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину - РИА Новости, 28.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/sevastopol-1881006774.html
Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину
Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину - РИА Новости, 28.06.2023
Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину
В Севастополе на одном из пляжей из воды достали советскую минометную мину, её уничтожат на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T23:49
2023-06-28T23:49
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877996787_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f1d2e39307be534137650fc76ea0bae3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В Севастополе на одном из пляжей из воды достали советскую минометную мину, её уничтожат на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что в городе оцепили один из пляжей, предварительно обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны "На Солдатском пляже закончили работу наши оперслужбы - из воды достали советскую минометную мину 82 мм", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, состояние мины позволило выполнить транспортировку, она будет уничтожена на полигоне. "Такие находки не редкость в Севастополе, так как из открытого моря в результатах штормов, приливов и течений может прибить снаряды времен ВОВ к берегу. Как вышло и в этот раз", - подчеркнул губернатор и поблагодарил за оперативность экстренные службы и бдительных севастопольцев.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1877996787_347:97:2948:2048_1920x0_80_0_0_8cb8249c5fb060e0ebe5e0b8b81645a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил, что с пляжа вывезли советскую минометную мину

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНабережная в Севастополе
Набережная в Севастополе - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Набережная в Севастополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В Севастополе на одном из пляжей из воды достали советскую минометную мину, её уничтожат на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщил, что в городе оцепили один из пляжей, предварительно обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны
"На Солдатском пляже закончили работу наши оперслужбы - из воды достали советскую минометную мину 82 мм", - написал Развожаев в своем телеграм-канале.
По его словам, состояние мины позволило выполнить транспортировку, она будет уничтожена на полигоне.
«
"Такие находки не редкость в Севастополе, так как из открытого моря в результатах штормов, приливов и течений может прибить снаряды времен ВОВ к берегу. Как вышло и в этот раз", - подчеркнул губернатор и поблагодарил за оперативность экстренные службы и бдительных севастопольцев.
Специалисты ИИМК РАН обнаружили уникальную каменную конструкцию античных времен на раскопках в Севастополе
В Севастополе нашли уникальный античный мавзолей
Вчера, 06:00
 
СевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала