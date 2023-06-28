https://ria.ru/20230628/sevastopol-1881006774.html

Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину

Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину - РИА Новости, 28.06.2023

Губернатор Севастополя сообщил, что с пляжа вывезли советскую мину

В Севастополе на одном из пляжей из воды достали советскую минометную мину, её уничтожат на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T23:49

2023-06-28T23:49

2023-06-28T23:49

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости. В Севастополе на одном из пляжей из воды достали советскую минометную мину, её уничтожат на полигоне, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее Развожаев сообщил, что в городе оцепили один из пляжей, предварительно обнаружен артснаряд времен Великой Отечественной войны "На Солдатском пляже закончили работу наши оперслужбы - из воды достали советскую минометную мину 82 мм", - написал Развожаев в своем телеграм-канале. По его словам, состояние мины позволило выполнить транспортировку, она будет уничтожена на полигоне. "Такие находки не редкость в Севастополе, так как из открытого моря в результатах штормов, приливов и течений может прибить снаряды времен ВОВ к берегу. Как вышло и в этот раз", - подчеркнул губернатор и поблагодарил за оперативность экстренные службы и бдительных севастопольцев.

https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев