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Архангельским многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах - РИА Новости, 28.06.2023
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Архангельская область
 
13:47 28.06.2023
https://ria.ru/20230628/semi-1880891887.html
Архангельским многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах
Архангельским многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах - РИА Новости, 28.06.2023
Архангельским многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах
Депутаты архангельского заксобрания приняли решение о введении новой меры поддержки для многодетных семей, в которых детям, обучающимся в техникумах и колледжах РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T13:47
2023-06-28T13:47
архангельская область
россия
архангельская область
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Депутаты архангельского заксобрания приняли решение о введении новой меры поддержки для многодетных семей, в которых детям, обучающимся в техникумах и колледжах на платной основе по очной форме, компенсируют половину стоимости обучения, сообщила пресс-служба закобрания. Соответствующие изменения в закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в двух чтениях одобрили депутаты областного собрания. "Законопроектом вводится новая мера поддержки многодетных семей – 50-процентная компенсацию расходов на платное обучение по очной форме по программам профессионального образования в техникумах и колледжах Архангельской области", - говорится в сообщении. Как отметили в совете, семья, утратившая статус многодетной в период обучения ребенка, будет получать компенсацию до завершения учебы. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева пояснила, что новая мера поддержки многодетных семей вводится по поручению президента по итогам заседания президиума Госсовета в июне прошлого года. "Новой мерой смогут воспользоваться около 80 детей из многодетных семей", – сказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Новая мера поддержки будет предоставляться многодетным семьям начиная с 2022/2023 учебного года. "Родители смогут компенсировать часть расходов за уже оплаченный период обучения, несмотря на то, что текущий учебный год завершен. Необходимый порядок и условия предоставления компенсации будет разработан региональным правительством", – пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.
https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html
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россия, архангельская область
Архангельская область, Россия, Архангельская область
Архангельским многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах

В Архангельской области многодетным семьям компенсируют часть платы за учебу в сузах

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкВид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 28 июн – РИА Новости. Депутаты архангельского заксобрания приняли решение о введении новой меры поддержки для многодетных семей, в которых детям, обучающимся в техникумах и колледжах на платной основе по очной форме, компенсируют половину стоимости обучения, сообщила пресс-служба закобрания.
Соответствующие изменения в закон "О социальной поддержке семей, воспитывающих детей, в Архангельской области" в двух чтениях одобрили депутаты областного собрания.
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"Законопроектом вводится новая мера поддержки многодетных семей – 50-процентная компенсацию расходов на платное обучение по очной форме по программам профессионального образования в техникумах и колледжах Архангельской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в совете, семья, утратившая статус многодетной в период обучения ребенка, будет получать компенсацию до завершения учебы. Председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева пояснила, что новая мера поддержки многодетных семей вводится по поручению президента по итогам заседания президиума Госсовета в июне прошлого года.
"Новой мерой смогут воспользоваться около 80 детей из многодетных семей", – сказала Прокопьева, слова которой приводятся в сообщении. Новая мера поддержки будет предоставляться многодетным семьям начиная с 2022/2023 учебного года.
"Родители смогут компенсировать часть расходов за уже оплаченный период обучения, несмотря на то, что текущий учебный год завершен. Необходимый порядок и условия предоставления компенсации будет разработан региональным правительством", – пояснил председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Эммануилов.
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