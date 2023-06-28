https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой - РИА Новости, 28.06.2023
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:11
2023-06-28T10:11
2023-06-28T11:04
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
дмитрий песков
владимир путин
сергей вершинин
оон
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АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом."Пока радующих новостей нет, эта вероятность остается высокой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Турция и ООН продолжают контакты как с российской стороной, так и с западными собеседниками.Москва, в свою очередь, предупреждает Запад, что "дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке" приведут к росту цен на сельхозпродукцию и в целом к "большой проблеме" с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, заключил источник РИА Новости.Как сообщал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ria.ru/20230623/prepyatstviya-1880058357.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
Источник: Турция и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки