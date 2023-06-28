https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html

Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой

Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой - РИА Новости, 28.06.2023

Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой

Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T10:11

2023-06-28T10:11

2023-06-28T11:04

экономика

россия

анкара (провинция)

турция

дмитрий песков

владимир путин

сергей вершинин

оон

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АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом."Пока радующих новостей нет, эта вероятность остается высокой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Турция и ООН продолжают контакты как с российской стороной, так и с западными собеседниками.Москва, в свою очередь, предупреждает Запад, что "дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке" приведут к росту цен на сельхозпродукцию и в целом к "большой проблеме" с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, заключил источник РИА Новости.Как сообщал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.

https://ria.ru/20230623/prepyatstviya-1880058357.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift