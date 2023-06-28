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Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой - РИА Новости, 28.06.2023
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10:11 28.06.2023 (обновлено: 11:04 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sdelka-1880833993.html
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой - РИА Новости, 28.06.2023
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой
Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T10:11
2023-06-28T11:04
экономика
россия
анкара (провинция)
турция
дмитрий песков
владимир путин
сергей вершинин
оон
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АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом."Пока радующих новостей нет, эта вероятность остается высокой", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что Турция и ООН продолжают контакты как с российской стороной, так и с западными собеседниками.Москва, в свою очередь, предупреждает Запад, что "дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке" приведут к росту цен на сельхозпродукцию и в целом к "большой проблеме" с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, заключил источник РИА Новости.Как сообщал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.
https://ria.ru/20230623/prepyatstviya-1880058357.html
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анкара (провинция)
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экономика, россия, анкара (провинция), турция, дмитрий песков, владимир путин, сергей вершинин, оон, россельхозбанк, swift
Экономика, Россия, Анкара (провинция), Турция, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Вершинин, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Источник назвал вероятность выхода России из зерновой сделки высокой

Источник: Турция и ООН предупредили Запад о рисках выхода России из зерновой сделки

© AP Photo / Andrew KravchenkoРабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Рабочие загружают зерно в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 28 июн — РИА Новости. Переговоры о продлении зерновой сделки продолжаются, но вероятность выхода России из соглашения остается высокой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с процессом.
«
"Пока радующих новостей нет, эта вероятность остается высокой", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что Турция и ООН продолжают контакты как с российской стороной, так и с западными собеседниками.
Москва, в свою очередь, предупреждает Запад, что "дальнейшие негативные процессы в зерновой сделке" приведут к росту цен на сельхозпродукцию и в целом к "большой проблеме" с продовольственной безопасностью в нуждающихся странах, заключил источник РИА Новости.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
ООН призвала снять все препятствия для продления действия зерновой сделки
23 июня, 17:24
Как сообщал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия зерновой сделки.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для ее продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю с одновременной разблокировкой экспорта российского продовольствия и удобрений.
На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года На каких условиях Россия продлит зерновую сделку в мае 2023 года
Инфографика
 
ЭкономикаРоссияАнкара (провинция)ТурцияДмитрий ПесковВладимир ПутинСергей ВершининООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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