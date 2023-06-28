https://ria.ru/20230628/sapery-1880815477.html
Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении
Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2023
Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении
Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, а также уничтожили... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T05:50
2023-06-28T05:50
2023-06-28T09:17
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россия
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, а также уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что вторым пуском заряда был уничтожен опорный пункт ВСУ в непосредственной близости от минного поля. "Получилось так, что одним зарядом мы проделали проход в минном поле, а вторым уничтожили укрепрайон противника, тем самым поддержали действия штурмового подразделения", - рассказал заместитель инженерного подразделения с позывным "Отпор". В Минобороны добавили, что в результате подрыва украинские военные получили контузии и были деморализованы, что в дальнейшем способствовало захвату данных позиций российскими подразделениями без потерь. УР-77 "Метеорит" - самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Предназначена для проделывания ходов на противотанковых и противопехотных минных полях. Разминирование осуществляется путем воздействия ударной волны от подрыва заряда, массой около одной тонны, на заложенные в грунт мины. В результате происходит их детонация и образуется брешь в минном поле, пригодная для безопасного передвижения личного состава и техники на поле боя.
https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html
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РИА Новости
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Разминирование поля и уничтожение опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении
Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" ЦВО проделал проходы на минном поле, а также уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении
2023-06-28T05:50
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PT1M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ, Вооруженные силы Украины
Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении
Расчет УР-77 "Метеорит" ЦВО проделал проходы на минном поле на Краснолиманском направлении
ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, а также уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин", - сообщили в ведомстве.
В Минобороны добавили, что вторым пуском заряда был уничтожен опорный пункт ВСУ
в непосредственной близости от минного поля.
"Получилось так, что одним зарядом мы проделали проход в минном поле, а вторым уничтожили укрепрайон противника, тем самым поддержали действия штурмового подразделения", - рассказал заместитель инженерного подразделения с позывным "Отпор".
В Минобороны добавили, что в результате подрыва украинские военные получили контузии и были деморализованы, что в дальнейшем способствовало захвату данных позиций российскими подразделениями без потерь.
УР-77 "Метеорит" - самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Предназначена для проделывания ходов на противотанковых и противопехотных минных полях. Разминирование осуществляется путем воздействия ударной волны от подрыва заряда, массой около одной тонны, на заложенные в грунт мины. В результате происходит их детонация и образуется брешь в минном поле, пригодная для безопасного передвижения личного состава и техники на поле боя.
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