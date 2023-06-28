https://ria.ru/20230628/sapery-1880815477.html

Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении

Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 28.06.2023

Инженеры ЦВО сделали проходы на минном поле на Краснолиманском направлении

Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, а также уничтожили... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T05:50

2023-06-28T05:50

2023-06-28T09:17

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 28 июн — РИА Новости. Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" Центрального военного округа (ЦВО) проделал проходы на минном поле, а также уничтожили опорный пункт украинских войск на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "Обнаружив минное поле, военнослужащие осуществили запуск реактивной ракеты установки разминирования УР-77, после чего произвели подрыв шнура, вызвав дистанционную детонацию противотанковых мин, тем самым обеспечив безопасный проход для наших боевых машин", - сообщили в ведомстве. В Минобороны добавили, что вторым пуском заряда был уничтожен опорный пункт ВСУ в непосредственной близости от минного поля. "Получилось так, что одним зарядом мы проделали проход в минном поле, а вторым уничтожили укрепрайон противника, тем самым поддержали действия штурмового подразделения", - рассказал заместитель инженерного подразделения с позывным "Отпор". В Минобороны добавили, что в результате подрыва украинские военные получили контузии и были деморализованы, что в дальнейшем способствовало захвату данных позиций российскими подразделениями без потерь. УР-77 "Метеорит" - самоходная реактивная установка разминирования, созданная на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Предназначена для проделывания ходов на противотанковых и противопехотных минных полях. Разминирование осуществляется путем воздействия ударной волны от подрыва заряда, массой около одной тонны, на заложенные в грунт мины. В результате происходит их детонация и образуется брешь в минном поле, пригодная для безопасного передвижения личного состава и техники на поле боя.

https://ria.ru/20230617/sapery-1878825800.html

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Разминирование поля и уничтожение опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении Расчет самоходной реактивной установки разминирования УР-77 "Метеорит" ЦВО проделал проходы на минном поле, а также уничтожил опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении 2023-06-28T05:50 true PT1M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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россия, центральный военный округ, вооруженные силы украины