Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 28 июн – РИА Новости. Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского законодательства, был принят только новый список лиц, подпадающих под санкции, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
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"Список лиц и компаний под санкциями может быть быстро адаптирован и перенят. Другие меры ЕС должны быть сначала приняты в швейцарском законодательстве и в любом случае требуют решения Федерального совета. Федеральный совет обсудит 11-й пакет в надлежащий срок и затем примет решение", - уточнил он.
В опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны говорилось, что Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе.
На прошлой неделе минэкономики Швейцарии заявило, что страна приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.