https://ria.ru/20230628/sanktsii-1880947085.html

Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 28.06.2023

Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T17:05

2023-06-28T17:05

2023-06-28T17:18

швейцария

россия

евросоюз

санкции в отношении россии

берн (кантон)

владимир путин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147342/19/1473421933_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_4e90096b37b96724b47a6857936ef809.jpg

ЖЕНЕВА, 28 июн – РИА Новости. Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского законодательства, был принят только новый список лиц, подпадающих под санкции, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Список лиц и компаний под санкциями может быть быстро адаптирован и перенят. Другие меры ЕС должны быть сначала приняты в швейцарском законодательстве и в любом случае требуют решения Федерального совета. Федеральный совет обсудит 11-й пакет в надлежащий срок и затем примет решение", - уточнил он.В опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны говорилось, что Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе.На прошлой неделе минэкономики Швейцарии заявило, что страна приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230626/sanktsii-1880509308.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230625/sanktsii-1880354095.html

швейцария

россия

берн (кантон)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, берн (кантон), владимир путин, экономика