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Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 28.06.2023
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17:05 28.06.2023 (обновлено: 17:18 28.06.2023)
https://ria.ru/20230628/sanktsii-1880947085.html
Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России - РИА Новости, 28.06.2023
Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России
Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского... РИА Новости, 28.06.2023
2023-06-28T17:05
2023-06-28T17:18
швейцария
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
берн (кантон)
владимир путин
экономика
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ЖЕНЕВА, 28 июн – РИА Новости. Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского законодательства, был принят только новый список лиц, подпадающих под санкции, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. "Список лиц и компаний под санкциями может быть быстро адаптирован и перенят. Другие меры ЕС должны быть сначала приняты в швейцарском законодательстве и в любом случае требуют решения Федерального совета. Федеральный совет обсудит 11-й пакет в надлежащий срок и затем примет решение", - уточнил он.В опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны говорилось, что Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе.На прошлой неделе минэкономики Швейцарии заявило, что страна приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20230626/sanktsii-1880509308.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230625/sanktsii-1880354095.html
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швейцария, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, берн (кантон), владимир путин, экономика
Швейцария, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Берн (кантон), Владимир Путин, Экономика
Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

Швейцария пока не присоединилась к 11-му пакету санкций ЕС против России

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФедеральный дворец (Парламент) в городе Берн
Федеральный дворец (Парламент) в городе Берн - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 28 июн – РИА Новости. Швейцария еще не присоединилась к мерам, содержащимся в 11-м пакете санкций ЕС против России, поскольку такое решение требует адаптации швейцарского законодательства, был принят только новый список лиц, подпадающих под санкции, заявил РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.
«
"Список лиц и компаний под санкциями может быть быстро адаптирован и перенят. Другие меры ЕС должны быть сначала приняты в швейцарском законодательстве и в любом случае требуют решения Федерального совета. Федеральный совет обсудит 11-й пакет в надлежащий срок и затем примет решение", - уточнил он.
Будапешт - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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В опубликованном в среду заявлении на сайте Федерального совета страны говорилось, что Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе.
На прошлой неделе минэкономики Швейцарии заявило, что страна приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя.
Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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