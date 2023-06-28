https://ria.ru/20230628/sanktsii-1880907176.html

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС - РИА Новости, 28.06.2023

Швейцария присоединилась к новым антироссийским санкциям ЕС

Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС... РИА Новости, 28.06.2023

2023-06-28T14:34

2023-06-28T14:34

2023-06-28T15:05

швейцария

россия

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

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ЖЕНЕВА, 28 июн – РИА Новости. Швейцария добавила 71 физическое лицо и 33 российских компании в свой санкционный список вслед за ЕС, решение о полном присоединении к 11-му пакету санкций ЕС против России будет принято в августе, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета."Федеральный совет был проинформирован о том, что 28 июня 2023 года Федеральный департамент экономики, образования и исследований (DEFR), отвечающий за санкции, расширил санкционный список в отношении России. Изменения вступают в силу в 18 часов (19.00 мск - ред.). Таким образом, Швейцария присоединяется к ограничительным мерам в отношении новых физических и юридических лиц, введенным Европейским союзом (ЕС) 23 июня 2023 года в рамках 11-го пакета санкций. ЕС также принял новые меры, по присоединению к которым Федеральный совет должен принять решение к концу августа этого года", - сказано в документе.Ведомство уточняет, что активы 71 физического лица и 33 компаний будут заморожены, а также будут введены запреты на поездки. Эти санкции, в частности, направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают "незаконную депортацию украинских детей в Россию", российских военнослужащих и добровольцев, высокопоставленных представителей государственных российских СМИ."ЕС 23 июня 2023 года дополнительно ужесточил другие санкции, уже введенные в отношении России, и принял новые меры, направленные на предотвращение обхода ограничительных мер. Федеральный совет был проинформирован на своем заседании 28 июня 2023 года об этих изменениях и графике работы с целью присоединения к новым мерам", - добавляется в заявлении.На прошлой неделе минэкономики Швейцарии заявило, что страна приветствует решение ЕС добавить ее в свой список стран-партнеров, вводящих санкции против России, что свидетельствует о тесном сотрудничестве Берна и Брюсселя.Швейцария присоединилась почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал российские активы на сумму 8,1 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse (CS) заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации.Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

https://ria.ru/20230612/germaniya-1877669286.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html

швейцария

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

швейцария, россия, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии